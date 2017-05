Wie Chinas Arbeiter die Fäuste ballen

Wien. „Wir gehen spazieren“: Wenn dieser Satz die Runde macht, läuten bei chinesischen Funktionären die Alarmglocken. Denn so verabreden sich Arbeiter zu einem Streik. Was ihnen offiziell verwehrt ist: Schon 1982 wurde das Streikrecht aus Chinas Verfassung gestrichen. Wozu denn noch einen besonderen Schutz der Arbeiter, wenn ohnehin der Kommunismus regiert? Aber mit dieser Logik kommt Peking nicht mehr durch.



Rund 8000 kleinere Unruhen gibt es jedes Jahr im Reich der Mitte. „Es genügt oft schon, dass der Sohn eines hohen Funktionärs in einen Unfall verwickelt ist“, erzählt der Politologe Baogang He, der in Australien lehrt. Sehr oft liegt der Anlass im Job: Über 800.000 arbeitsrechtliche Streitfälle gab es 2015, um 38 Prozent mehr als vier Jahre davor. Mit einem recht modernen Arbeitsrecht hatte die Partei den Bürgern eine Waffe in die Hand gegeben, die diese nun überraschend oft nutzen. In fast einem Drittel der Fälle beschwerten sich mehrere oder viele: eine mögliche Keimzelle von Protesten. Nichts fürchtet das autoritäre Regime mehr. Deshalb muss jede Stadtverwaltung zwei oberste Ziele erfüllen: Wirtschaftswachstum und „soziale Stabilität“. Das heißt: Konflikte lösen oder im Keim ersticken, bevor sie sich ausbreiten. „Ein sehr pragmatischer Ansatz“, wie die Soziologin Beibei Tang meint.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.05.2017)