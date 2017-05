Viel Heuchelei bei der Frauenquote

Trotz Neuwahl im Herbst kündigte ÖVP-Staatssekretär Harald Mahrer am gestrigen Dienstag an, dass die Regierung noch schnell eine gesetzlich fixierte Frauenquote von 30 Prozent in den Aufsichtsräten von Großunternehmen besiegeln soll. Die entsprechende Vorlage soll nächste Woche im Ministerrat eingebracht werden, sagte Mahrer in seiner Funktion als Regierungskoordinator. Die Frauenquote wird vor allem von der Arbeiterkammer gefordert. Dabei hat die Arbeiterkammer beim Thema Frauen in Führungspositionen auch noch einiges zu tun. Mehr über die Heuchelei bei der Frauenqute lesen Sie im folgenden Artikel.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.05.2017)