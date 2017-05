Währungsunion: Das deutsche Griechen-Dilemma

Brüssel. Sieben Jahre nach dem Beginn der europäischen Bemühungen, den griechischen Staat dauerhaft vor dem finanziellen Ruin zu bewahren, hat sich an der weltanschaulichen Frontlage nichts geändert. Rund 260 Milliarden Euro an niedrig verzinsten Hilfskrediten von den anderen Eurostaaten und dem Internationalen Währungsfonds haben Griechenland seit Mai 2010 zwar zahlungsfähig gehalten. Doch sofern es nicht zu einer wundersamen Vermehrung der griechischen Arbeitskräfte oder einem unerhörten Anstieg der hellenischen Produktivität kommt, wird sich Athen auf Jahrzehnte hinaus nicht von seiner enormen Schuldenlast lösen können.



Doch zumindest eines hat sich im nun dritten Griechenland-Paket geändert: Der Währungsfonds zahlt bei diesem 86 Mrd. Euro umfassenden und bis Mitte 2018 laufenden Programm nicht mit. Dem Fonds sind die Hände gebunden. Seine Untersuchung der griechischen Staatsfinanzen kam im Februar zu dem Schluss, dass die Schuldenquote von derzeit mehr als 180 Prozent der Wirtschaftsleistung „trotz großzügiger staatlicher Hilfen, die bereits von seinen europäischen Partnern geleistet wurden“, nicht tragbar sei. Ab 2022, wenn die billigen europäischen Hilfskredite nach und nach durch Anleihen auf dem freien Markt ersetzt werden, werde Griechenlands Staatsschuldenquote bis zum Jahr 2060 auf 275 Prozent steigen. 62 Prozent der griechischen Wirtschaftsleistung gingen dann für den Schuldendienst drauf. Das wäre wirtschaftlich und politisch unhaltbar, die eigenen Regeln verbieten es dem Fonds, auf diese Weise Geld in ein schwarzes Loch zu werfen. Nur bei einem Schuldennachlass, der logischerweise auf Kosten der Steuerzahler in den anderen Eurostaaten ginge, wäre der IWF weiterhin an Bord.





