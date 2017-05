Der ganz normale Bitcoin-Irrsinn geht weiter

Wien. Es ist lustig. Da heißt es ständig, wir würden im globalen Turbokapitalismus leben. Aber die Börsen sind am Wochenende geschlossen. Weltweit. Bei Gold-, Öl- und Dollarkursen tut sich rein gar nichts. Bei Bitcoin ist alles anders. Die sogenannte Kryptowährung wird immer gehandelt. Vierundzwanzigsieben. Es ist wie im Wilden Westen. Zuletzt ist der Preis auf 2150 Dollar gestiegen. In Euro kratzen wir an der 2000er-Marke.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.05.2017)