Weniger Deutsche - trotzdem Rekordwinter für Touristiker

Die heurige Wintersaison brachte Rekordwerte bei den Nächtigungen sowie Gästen. Allerdings sind die Übernachtungen aus den zwei wichtigsten Herkunftsländern Deutschland (-2,8 Prozent) und den Niederlanden (-2,4 Prozent) zurückgegangen. Dafür gab es ein Plus bei den Nächtigungen der Österreicher.

Insgesamt wurde bei den Übernachtungen ausländischer Gäste ein Minus von 0,3 Prozent auf 52,66 Millionen verzeichnet, was durch ein Plus von 1,4 Prozent auf 15,9 Millionen bei den inländischen Gästen wettgemacht wurde.

Von November 2016 bis April 2017 wurden in Österreich nach vorläufigen Daten 68,57 Millionen Nächtigungen gezählt, ein leichtes Plus von 0,1 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum davor. "Damit wurde der bisherige Höchstwert um rund 60.000 Nächtigungen übertroffen", so die Statistik Austria am Montag. Auch die Zahl der Gäste habe mit einem Plus von 2,5 Prozent einen neuen Höchstwert von 18,82 Millionen erreicht. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer pro Unterkunft ist jedoch etwas von 3,7 auf 3,6 Nächtigungen gesunken.

Der drittwichtigste ausländische Herkunftsmarkt, das Vereinigte Königreich, verzeichnete einen Zuwachs von 1,5 Prozent auf 2,40 Millionen Nächtigungen. Zunahmen wurden auch bei anderen wichtigen Herkunftsländern wie der Tschechischen Republik (+4,9 Prozent), Polen (+3,3 Prozent) und Ungarn (+2,9 Prozent) verzeichnet. Die Nächtigungen der Gäste aus der Schweiz und Liechtenstein blieben mit rund 2,35 Millionen unverändert.

Während sich die Nächtigungen in gewerblichen Betrieben (+0,8 Prozent) im Winter positiv entwickelten, ist die Zahl der Nächtigungen in Privatquartieren um 4,1 Prozent zurückgegangen. Den stärksten relativen Zuwachs verzeichneten gewerbliche Ferienwohnungen (+3,3 Prozent).

Der Monat April für sich betrachtet brachte eine Zunahme bei den Nächtigungen von fast 43 Prozent, nachdem im März ein Rückgang von 11 Prozent verzeichnet wurde. Durch die Verschiebung der diesjährigen Osterferien, die zur Gänze in den April fielen, sei ein Vergleich der Entwicklung der letzten beiden Monate der Wintersaison jedoch nur in einer Gesamtschau sinnvoll, räumt die Statistik ein. Im März und April wurden mit 22,20 Millionen Übernachtungen um 3,7 Prozent mehr registriert als in der Vergleichsperiode des Vorjahres.

