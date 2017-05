507 Agrarbetriebe erhielten mehr als 100.000 Euro Förderung

Auch wenn sich die Anzahl der heimischen Groß-Förderbezieher von EU-Agrargeldern im vergangenen Jahr nahezu halbiert hat, bleiben noch immer 507 Betriebe, Vereine und andere Institutionen, etwa Stiftungen, die im Wirtschaftsjahr 2016 (Oktober 2015 bis Oktober 2016) mehr als 100.000 Euro an EU-Agrarförderungen erhielten.

Die höchste Fördersumme ging laut der am Dienstag aktualisierten Transparenzdatenbank (www.transparendatenbank.at) an den Salzburger Nationalparkfonds für "Basisdienstleistungen und Dorferneuerung in ländlichen Gebieten". Als erster landwirtschaftlicher Betrieb scheint die Stiftung Liechtenstein Zweigniederlassung Wilfersdorf Gut und Forstbetrieb mit 1,14 Mio. Euro in der Datenbank auf. Insgesamt verzeichnet die Datenbank 31 Stiftungen als Bezieher von Agrarförderungen. Hohe Fördersummen erhielten neben der Stiftung Liechtenstein die Domänen Privatstiftung (219.770 Euro) und die F.E. Familien-Privatstiftung Eisenstadt (190.438 Euro).

Unter 10.000 Euro Agrarförderung gab es für 63.622 Betriebe, unter 1000 Euro für 9.525 Bauern und unter 10 Euro für 51 Landwirte. Ein Bauer in Amstetten (NÖ) erhielt sogar nur 0,01 Euro Förderung.

Auch bekannte Wirtschaftslenker erhielten 2016 eine Agrarförderung. Die Dietrich Mateschitz KG des Red-Bull-Gründers erhielt 5.369 Euro Förderung, davon für Kleinerzeugerregelung 903,76 Euro, für Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen 1.220,64 Euro und Zahlungen für aus naturbedingten oder anderen spezifischen Gründen benachteiligte Gebiete 3.244,25 Euro. Die Kommanditgesellschaft hält als Gesellschafter 70 Prozent an der Fuschler Nahwärme GmbH, und als Kommanditist an der DM Kittenberg KG (Anteil: 1000 Euro) und an der Forst Authal GmbH & Co KG (Anteil: acht Millionen Euro).

(APA)