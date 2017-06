Wiener Börse Preis geht an voestalpine

Der Wiener Börse Preis 2017 für ATX-Unternehmen geht an die voestalpine. Bei den "Small & Mid Cap" kam die Strabag auf den ersten Platz. Der "Corporate Bond"-Preis geht an die CA Immo. Außerdem wurde die voestalpine zum vierten Mal in Folge für ihre Medienarbeit ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand am Mittwochabend statt.

Beim ATX-Preis folgten auf den Plätzen Lenzing und Schoeller-Bleckmann, bei Small & Mid Caps Porr und Palfinger sowie bei Corporate Bond-Preis Buwog und Novomatic. Der zweite Platz beim Journalistenpreis ging an die OMV, der dritte an die Erste Group. Der Börsepreis wurde heuer zum zehnten Mal verliehen.

"Diese Unternehmen sind Österreichs Aushängeschilder im Ausland und werden von Anlegern rund um den Globus sehr geschätzt. Mehr als 80 Prozent des Aktienumsatzes an der Wiener Börse stammen aus dem Ausland", würdige Börsechef Christoph Boschan laut Aussendung die Preisträger. Gute Kommunikation und Transparenz würden auch international für Aufmerksamkeit sorgen.

Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) sieht die börsennotierten Firmen als "wichtige Impulsgeber für den Arbeitsmarkt, Innovation und dadurch am Ende des Tages auch für den Wohlstand Österreichs". Er wolle die Mitarbeiterbeteiligungen bei Aktiengesellschaften erleichtern, damit Mitarbeiter "direkt vom Erfolg ihres Unternehmens profitieren können".

(APA)