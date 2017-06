Steirische Produkte sind Exportschlager

In den Genuss steirischer Produkte möchte man auch im Ausland kommen: Das belegen die Exportzahlen einiger beliebter landwirtschaftlichen Erzeugnisse. So essen Deutsche obersteirischen Bergkäse besonders gerne, und Milchmischgetränke in Kartondosen treten eine Reise vom Ennstal bis nach Saudi-Arabien und China an. Doch auch Äpfel und Kürbiskernöl zählen weiterhin zu den heimischen Exportschlagern.

Gerade die steirischen Molkereien haben das Potenzial im Ausland erkannt. "Viele Touristen lernen im Urlaub den österreichischen Bergkäse kennen und wollen den dann auch zuhause nicht vermissen", erklärte Jakob Karner, Obmann der Obersteirischen Molkerei, gegenüber der APA. Das macht den Käse zum Exportschlager in der Obersteiermark: 60 Prozent davon werden exportiert. Vorwiegend nach Deutschland, doch auch in anderen Nachbarländer gehören Sorten, wie "Erzherzog Johann" und "Murtaler", zur Brettljause oder "Brotzeit". "Selbst die Schweizer mögen unseren Käse", erzählte Karner. Seit Jahren steigt die Exportmenge von österreichischem Käse und lag 2016 zuletzt bei mehr als 140.000 Tonnen, sechs Jahre zuvor waren es noch rund 100.000 Tonnen.

Muntermacher für Chinesen

Bei Ennstaler Milch setzt man hingegen auf eine andere Strategie und hat sich auf Lifestyle-Milchgetränke, wie Eiskaffee, fokussiert. "Als kleine Molkerei setzen wir auf Spezialisierung, um unsere Eigenständigkeit weiter zu sichern", erklärte Hermann Schachner, Obmann der Landgenossenschaft Ennstal. Diese steirischen Milchmischgetränke erfrischen Menschen in über 40 Ländern: Besonders in Europa, aber zunehmend auch in China und Saudi-Arabien kämen die gentechnik-freien Muntermacher in Kartondosen immer besser an, dabei grenzt laut Schachner gerade die Verpackung ihr Produkt von der Konkurrenz ab: "Diese europaweite Alleinstellung mit den Lifestyle-Milchgetränken in den umweltfreundlichen 'Cartoncan' wollen wir so lange wie möglich behalten."

Über internationalen Erfolg dürfen sich jedoch nicht nur die steirischen Milchbauern, sondern auch andere Landwirte freuen: Der Exportanteil der Gesamtproduktion von Kürbiskernöl liegt bei 40 Prozent mit steigender Tendenz. Neben Deutschland, der Schweiz, Frankreich und den Benelux-Staaten, findet das Öl auch zunehmend Einzug in die japanische, koreanische und US-amerikanische Küche.

Der Exportanteil im Obstbau liegt noch höher, etwa die Hälfte der Erträge heimischer Bäume - insbesondere Äpfel - wird gewöhnlich im Ausland verzehrt. Unter großen Einbußen litten die Bauern jedoch vergangenes Jahr: Mit rund 70 Prozent Ernteausfall im Obstbau aufgrund von Frost ging 2016 als äußerst schlechte Saison in die Geschichte der österreichischen Landwirtschaft ein.

(APA)