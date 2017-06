Juncker: "Handel kann nicht allein frei sein, muss auch fair sein"

Ungewöhnlich offen haben EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Chinas Ministerpräsident Li Keqiang die Probleme zwischen der Europäischen Union und der Volksrepublik bei Handelsthemen angesprochen. "Wir haben Meinungsverschiedenheiten, aber ich glaube, dass Ehrlichkeit und Offenheit unsere Beziehungen stärker macht", sagte Juncker am Freitag bei einer Veranstaltung im Beisein Lis in Brüssel. Er forderte, dass EU-Firmen bei Investitionen in China die gleichen Bedingungen erhalten müssten wie umgekehrt chinesische Unternehmen in Europa.

Rund die Hälfte der europäischen Firmen hätten in einer Umfrage angegeben, dass sie im vergangenen Jahr schwierigere Bedingungen in China vorgefunden und sich weniger willkommen gefühlt hätten als bei ihrem Markteintritt in Fernost, sagte Juncker. Die EU wünsche sich, dass China in diesem Bereich Reformen schneller vorantreibe. Juncker kritisierte zudem die chinesischen Überkapazitäten am Stahlmarkt und verteidigte die neuen EU-Instrumente gegen unfaire Handelspraktiken. "Handel kann nicht allein frei sein, er muss auch fair sein."

(Reuters)