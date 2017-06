Abgasskandal: Audi-Chef Stadler droht angeblich die Ablösung

Nach neuen Betrugsvorwürfen gegen die VW-Tochter Audi weitet die Staatsanwaltschaft München ihre Ermittlungen gegen den deutschen Autobauer aus. Dabei hat sich der Fokus verschoben: Es gehe nun nicht nur um Verkäufe in den USA, sondern um Geschäfte in Deutschland und Europa, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Audi erklärte am Freitag, das Unternehmen arbeite bereits seit einigen Monaten "sehr eng" mit der Ermittlungsbehörde zusammen.

Mitte März hatte die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Betrug und strafbare Werbung Audi-Standorte durchsuchen lassen. Gegenstand der Ermittlungen war damals aber nur der Verkauf von rund 80.000 Autos in den USA. Mit den Durchsuchungen wollte die Staatsanwaltschaft insbesondere klären, wer an den Vorgängen beteiligt war. Ermittelt werde aber weiterhin gegen Unbekannt, sagte der Sprecher am Freitag.

Illegale Abgassoftware festgestellt

Ein Sprecher des deutschen Verkehrsministeriums teilte mit, dass bei einigen Audi-Fahrzeugen eine sogenannte Lenkwinkelerkennung festgestellt wurde. Diese illegale Abgassoftware erkennt, wenn ein Auto auf dem Prüfstand steht. Dementsprechend wird der Emissionsausstoß reduziert. Das Ministerium forderte Audi auf, bis zum 12. Juni Lösungsvorschläge vorzulegen.

Audi hatte bereits am Donnerstagabend angekündigt, die rund 24.000 Modelle mit illegaler Software in die Werkstätten zurückzurufen. Es handelt sich dabei um Autos der Modellreihen A7 und A8 mit V6- und V8-Motoren der Baujahre 2009 bis 2013. Voraussichtlich ab Juli soll den Autos eine neue Software aufgespielt werden.

In Deutschland sind rund 14.000 Kunden betroffen. Deren Autos stoßen nach Angaben von Audi unter realen Bedingungen 20 bis 100 Prozent mehr Stickoxid (NOx) aus als angegeben. Stickoxide tragen unter anderem zur Bildung von Feinstaub bei. Audi erklärte, es habe die Unregelmäßigkeiten selbst festgestellt und beim deutshen Kraftfahrtbundesamt (KBA) angezeigt.

"Spiegel": Rupert Stadlers Position wackelt

Nach Informationen des "Spiegel" droht Audi-Chef Rupert Stadler nun die Ablösung an der Konzernspitze. "Wir werden über diesen Vorgang mit Herrn Stadler im Aufsichtsrat zu reden haben", zitierte das Nachrichtenmagazin am Freitag einen Vertreter der Arbeitnehmerseite im VW-Aufsichtsrat.

Am Donnerstag hatte der deutsche Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) bekanntgegeben, dass bei Audi-Autos illegale Abschalteinrichtungen eingesetzt wurden und es so zu einem erhöhten Stickoxidausstoß gekommen sei. Dobrindt habe darüber am selben Tag auch ein Gespräch mit VW-Konzernchef Matthias Müller geführt, erklärte das Ministerium am Freitag.

Kritik am Vorgehen des Ministers kam von der deutschen Opposition. Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter erklärte, Dobrindt verkünde nur, was "nicht mehr zu vertuschen ist". Indem er eineinhalb Jahre nach Bekanntwerden des Dieselskandals über Manipulationen bei Audi informiere, die der Hersteller selbst angezeigt habe, offenbare er, dass er in der Abgasaffäre "längst ein Getriebener" sei. Hofreiter forderte eine vollständige Aufarbeitung des Dieselskandals, ohne "Kumpanei mit Konzernbossen".

Der Linken-Bundestagsabgeordnete Herbert Behrens erklärte, die Vorwürfe gegenüber Audi überraschten ihn "überhaupt nicht". Behrens ist Vorsitzender des Untersuchungsausschusses zum Abgasskandal, der gerade an seinem Abschlussbericht schreibt. Er forderte die Fortsetzung der Ausschussarbeit in der kommenden Wahlperiode. Die Ergebnisse deuteten nämlich auf "noch mehr Leichen im Keller des Verkehrsministeriums hin".

Weitere Prüfungen auch bei Porsche

Wie die "Wirtschaftswoche" am Freitag berichtete, prüft das KBA derzeit, ob auch Porsche eine illegale Software nutzt. Dabei geht es demnach wie bei Audi um die Lenkwinkelerkennung. Porsche erklärte dem Magazin zufolge, Lenkbewegungen würden nicht dazu verwendet, um eine Prüfstand-Situation zu erkennen. Ob die Prüfung bei Porsche abgeschlossen ist, konnte das Verkehrsministerium am Freitag demnach nicht beantworten.

Das KBA habe dem Magazin aber bereits bestätigt, dass es bei Porsche-Modellen Schadstoff- und CO2-Emissionen untersuche. In seiner Erklärung zu Audi hatte Dobrindt bisher nur von erhöhten Stickoxidwerten gesprochen - nicht von CO2, an dessen Ausstoß sich die Kfz-Steuer orientiert.

(APA/AFP)