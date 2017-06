Investoren in der Slowakei beklagen Fachkräftemangel

Bratislava. Der Mangel an Fachkräften wird zum größten Problem für internationale Investoren in der Slowakei. Das zeigen jüngst auch Unternehmensumfragen der Deutsch-Slowakischen Industrie- und Handelskammer DSIHK. Dabei waren gut qualifizierte und zugleich billige Arbeitskräfte speziell in technisch orientierten Branchen das größte Plus der Slowakei, als zur Jahrtausendwende ein Investitionsboom einsetzte.

Inzwischen sind so viele Firmen – insbesondere aus dem Automotive-Sektor – ins Land gekommen, dass sie sich gegenseitig die Fachleute wegnehmen, wie DSIHK-Geschäftsführer Guido Glania kürzlich in Bratislava sagte. So weist die Slowakei mit 191 Neuwagen pro 1000 Einwohnern nach Angaben des Verbandes der Automobilindustrie schon jetzt die weltweit größte Pro-Kopf-Produktion an Autos auf. Nach Volkswagen, Peugeot und Kia errichtet gerade Jaguar als vierter Konzern eine große Autofabrik in dem Euro-Mitgliedsland.

Doch diese Dichte sei nicht der einzige Grund, sagte Glania. „Die Slowakei hatte mit ihrer sehr starken mathematisch-technischen Ausbildung – sowohl in den Berufsschulen als auch in den Universitäten – lange Jahre einen Wettbewerbsvorteil“, sagte er. „Die Berufsausbildung hat sich jedoch inzwischen immer mehr von der Praxis der Unternehmen entfernt. Die Schulen wurden kaum modernisiert und entsprachen immer weniger dem Standard, den die Betriebe verwenden.“

Die DSIHK sieht sich nun in vorderster Linie beim Auf- und Ausbau einer dualen Berufsausbildung. „Erst jetzt kommen wir durch die Orientierung an Deutschland und Österreich dazu, dass Ausbildung und Beruf wieder zusammengeführt werden und sich die Ausbildung wieder mehr am Bedarf der Unternehmen orientiert.“

Pilotprojekte für Lehrlingsausbildung

In Deutschland werden Unternehmen von ihrer Interessensvertretung finanziell unterstützt, wenn sie in der Slowakei in bessere Ausbildung investieren. Vor allem müsse die Zusammenarbeit und Kommunikation mit Schulen und Technischen Universitäten intensiviert werden, sagte Glania. „Wir haben zum Beispiel ein Pilotprojekt in der Kleinstadt Nove Mesto nad Váhom gestartet. Den dortigen Unternehmen haben wir vor zwei Jahren geholfen, mit typischen Metallberufen in die duale Ausbildung einzusteigen.“ (ag)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.06.2017)