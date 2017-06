Indisches Höchstgericht rettet Jobs

Wien. Das indische Höchstgericht hat gesprochen, 377 Mitarbeiter einer Zuckerfabrik im südindischen Bundesstaat Karnataka können aufatmen: Sie dürfen ihre Jobs behalten, die Fabrik muss nun doch nicht zusperren.

Dabei war die Schließung bereits gerichtlich angeordnet worden. Der Grund: Das Werk, das der Firma Shivashakti Sugars gehört, war zu nahe bei einer Fabrik der Konkurrenz errichtet worden. Laut den in dem Bundesstaat geltenden Regeln müssen Zuckerfabriken mindestens 15 Kilometer Abstand voneinander haben. Mitbewerber Shree Renuka Sugars hatte sich auf diesen Paragrafen berufen und zunächst damit Erfolg gehabt.

Der Supreme Court drehte das Urteil jedoch um: Wenn subjektive Rechte des Einzelnen im Widerspruch zu wirtschaftlichen Interessen stehen, müsse das Gericht eine Interessenabwägung vornehmen, befand Indiens Oberstes Gericht. Sivashakti Sugars habe umgerechnet über 41,8 Millionen Euro in den Bau der Fabrik gesteckt, 377 Arbeitskräfte seien dort direkt beschäftigt und 7000 weitere Jobs indirekt von der Fabrik abhängig. Für den Gerichtshof wog das schwerer als der Anspruch des Mitbewerbers, dass der vorgeschriebene Mindestabstand eingehalten wird. „Öffentliche Interessen erfordern, dass die Fabrik bestehen bleibt und weiterbetrieben wird“, heißt es in dem Urteil. Und weiter: „Das Gericht muss Ergebnisse vermeiden, die geeignet sind, negative Effekte auf Arbeitsplätze, Infrastruktur, Wirtschaftswachstum oder Staatseinnahmen zu erzeugen.“

Parallelen zu Causen in Österreich?

Das erinnert an Diskussionen, die es auch hierzulande gibt – gerade jetzt wieder, ausgelöst durch das spektakuläre Nein des Bundesverwaltungsgerichts zur dritten Piste des Flughafens Wien Schwechat. Wie hätte das indische Höchstgericht hier entschieden? Hätte es hier ebenfalls den wirtschaftlichen Interessen den Vorrang eingeräumt? Man weiß es nicht. Freilich ist der Fall etwas anders gelagert, bei der dritten Piste ging es nicht „nur“ um Anrainerinteressen, sondern um Klima- und Umweltschutz. Und manche Ökonomen meinen, ein Projekt wie dieses belaste die Gesamtwirtschaft sogar, weil es andere Wirtschaftsakteure zwinge, noch mehr Emissionen einzusparen („Die Presse“ berichtete). Das Thema kocht aber auch in anderen Fällen immer wieder hoch, etwa bei der behördlichen Prüfung von Zusammenschlüssen und Übernahmen (Fusionskontrolle). Siehe die Causa Edeka/Tengelmann in Deutschland, siehe die Übernahme von Baumax- und Zielpunkt-Standorten in Österreich. In Österreich gilt grundsätzlich, dass bei der Prüfung von Übernahmen nur Wettbewerbsargumente zählen dürfen. Deutschland kennt dagegen das – rechtsstaatlich umstrittene – Instrument der Ministererlaubnis, das auch gesamtwirtschaftliche Erwägungen ins Spiel bringt, etwa das Arbeitsplatzargument.

Aber zurück nach Indien: Dortige Juristen halten die Entscheidung für richtungsweisend und hoffen, dass bald weniger Wirtschaftsprojekte wegen anhängiger Verfahren auf Eis liegen werden. Das Höchstgericht habe eine Ära eingeleitet, in der die Gerichte auf ein „verträgliches Zusammenspiel von Recht und Wirtschaft achten werden“, jubelte Sandeep Chilana, Partner in einer Kanzlei in New Delhi, via Mail.

Man hofft vor allem auch auf Verfahrensbeschleunigung: Von den rund 24 Millionen Verfahren, die in Indien anhängig sind, dauern laut Regierungsdaten mehr als 50 Prozent länger als zwei Jahre, über neun Prozent sind selbst nach zehn Jahren noch nicht entschieden. Laut einem Justizbericht der indischen Nichtregierungsorganisation DAKSH führen endlose Hearings vor Gericht zu Produktivitätsverlusten im Ausmaß von 0,5 Prozent des indischen BIP. (cka/Bloomberg)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.06.2017)