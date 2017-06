Stromdeal mit Berlin frustriert Osteuropa

Wien. Monatelang kämpften Polen und Tschechien für die umstrittene Trennung der Strompreiszone zwischen Österreich und Deutschland. Nun ist sie da – und die Länder sind wieder unzufrieden. Der Deal zwischen Berlin und Wien sei „heuchlerisch“ und löse das ursprüngliche Problem der östlichen Nachbarn nicht, klagte Zbynek Boldis vom tschechischen Netzbetreiber Čeps.

Die Osteuropäer kritisierten den offenen Handel zwischen Deutschland und Österreich, da ein Teil der verkauften Strommengen mangels direkter Leitungen über Polen und Tschechien in den Süden floss, was die Stromnetze der beiden Staaten regelmäßig an den Rand des Blackouts brachte. Die Trennung der Strompreiszone ändere daran nichts, kritisieren Polen und Tschechien und wollen den Fall vor die europäische Regulierungsbehörde Acer bringen. Berlin und Wien verteidigen den Deal als „praktikabel“.

Komfortabler Polster

Wie berichtet, einigte sich Österreich Mitte Mai mit Deutschland, dass ab Oktober 2018 zumindest 4,9 Gigawatt (GW) Strom langfristig gehandelt werden können. „Das ist eine komplett künstliche Zahl“, sagt Boldis. Schon ab vier GW würden Polens und Tschechiens Netze belastet. Österreich erkauft sich den komfortablen Polster mit der Zusicherung, kalorische Kraftwerke mit 1,5 GW Leistung bereit zu halten, auf die Berlin zugreifen kann, um das eigene Netz zu stabilisieren. (auer)

