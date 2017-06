Weltbank: Fette Jahre für den Westen

Wien. Die große Überraschung des heurigen Jahres liefert die Eurozone. Kaum ein anderer Wirtschaftsraum der Welt hat sich in den ersten Monaten 2017 so stark entwickelt wie die krisengebeutelten Europäer. Aber nicht nur EZB-Präsident Mario Draghi darf sich auf die Schulter klopfen. Auch in den USA und den meisten anderen entwickelten Staaten geht es mit der Konjunktur heuer kräftig aufwärts. Exporte, Konsum und Investitionen steigen wieder, die Arbeitslosigkeit sinkt. Und es kommt noch besser: Für 2018 erwarten die Ökonomen der Weltbank das stärkste Wachstum seit sieben Jahren. Das globale BIP-Plus werde 2,9 Prozent betragen, heißt es im aktuellen Weltbank-Bericht „Global Economic Prospects“.

Doch nicht überall ist deshalb Euphorie angesagt. Während es die reichen Industrienationen geschafft haben, ihren Schopf aus der Krise ziehen, mangelt es in vielen Schwellenländern an den notwendigen Investitionen, um das eigene Wachstum langfristig absichern zu können. Die vergangenen Jahre haben die entwickelten Staaten des Westens vor allem darauf verwendet, ihre eigene Wirtschaft wieder auf die Beine zu bringen. In Ländern wie Argentinien, Brasilien oder der Türkei sind die Geldflüsse aus dem Westen hingegen deutlich abgeebbt. 2016 stiegen die Investitionen in diese Staaten im Schnitt um drei Prozent. Das ist ein Drittel dessen, was noch 2010 – also bereits nach der Krise – als „normal“ gegolten hat.

Bodenschätze genügen nicht

Bei vielen anderen Schwellenländern sieht die Entwicklung noch weit schlechter aus. Sie sitzen seit Jahren auf dem Trockenen und ohne Investitionen tritt auch die Produktivität auf der Stelle. Die Frage sei nicht, ob dadurch Schaden angerichtet werde, sondern ob der Schaden nicht bereits passiert sei, schreibt die Weltbank. Und selbst wenn die Geldflüsse wieder moderat anspringen sollten, könnten davon vermutlich nur wenige, große Nationen profitieren.

Die freundliche BIP-Prognose der Weltbank für die Schwellenländer (ohne China) von plus 4,1 Prozent im heurigen Jahr, trügt. Die Stabilisierung der Rohstoffpreise kompensiert die Folgen des Investitionsstaus kurzfristig und hilft zumindest einigen rohstoffreichen Ländern wie Brasilien oder Russland erstmals seit zwei Jahren wieder etwas deutlicher über die Nulllinie. Doch die Aufholjagd ist schwächer als erhofft und jene Nationen, die nicht ausreichend auf den Fall der Rohstoffpreise reagiert hätten, dürften bald wieder in Turbulenzen geraten, so die Ökonomen.

China hat zu viel Investitionen

Vor allem den afrikanischen Staaten südlich der Sahara stünden magere Jahre bevor. Sie, aber auch einige Länder in Südamerika, plagt eine strukturelle Krise, die Wirtschaftshistoriker als „holländische Krankheit“ kennen. Im Vertrauen auf die reichen Bodenschätze im Land vernachlässigen diese Staaten oft den Aufbau anderer Industriezweige, die mehr Wertschöpfung, mehr Arbeitsplätze und mehr Wachstum generieren würden. Lang ging das gut, weil China und Indien gar nicht genug Erdöl, Kupfer oder Gold aus Afrika kaufen konnten. Mit der hohen Nachfrage stieg der Preis und damit das Wachstum. Die zusätzlichen Einnahmen gingen aber nicht in die Diversifizierung der Volkswirtschaften, wie sie nicht nur die Weltbank fordert, sondern in Importe. Elektronik, aber auch Waren, die Afrika selbst herstellen könnte, wie etwa Kleidung oder Nahrungsmittel wurden aus anderen Ländern eingeführt. Das ist zwar bequem, allerdings nur solange, bis der nächste Preissturz an den Rohstoffmärkten die Wirtschaften wieder ins Minus reißt.

Die erwartete Wachstumsschwäche vieler Schwellenländer ist nicht die einzige Sorge der Weltbank-Ökonomen. Die massive Überschuldung in China, das eher an zu viel als an zu wenig Investitionen leidet, gilt ihnen weiterhin als Risikofaktor. Und auch der Westen könne seinen eigenen Erfolg bald wieder zunichte machen: Dann, wenn die „America First“-Strategie von Donald Trump auch die übrigen Industrienationen zurück zum Protektionismus treibt.

