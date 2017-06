Lebensmittelhandel kannibalisiert sich mit Rabatt-Aktionen selbst

Bier und Toilettenpapier gebe es immer im Angebot, sagte einmal einer der Bosse des heimischen Lebensmitteleinzelhandels. Aber nicht nur das. Kaum ein Lebensmittelgeschäft verzichtet auf Lockmittel wie das Angebot der Woche, "Drei Stück zum Preis von zwei" und Sonderrabatte. Und dass diese Aktionen bei den Konsumenten gut ankommen, zeigt auch eine Studie zu Customer Journey im Einzelhandel, wonach das gute alte Flugblatt, auch Prospekt bezeichnet, im Zeitalter der Digitalisierung am beliebtesten ist und den Informationshunger der Schnäppchenjäger am besten stillt.

Die Steuerung des Einzelhandels durch Rabattaktionen hat nach Einschätzung der Marktexperten das gesunde Maß schon überschritten. „Was die Verbraucher auf den ersten Blick freut, untergräbt auf die Dauer die wirtschaftliche Basis des Einzelhandels“, lautet das Fazit einer Studie der Unternehmensberatung Oliver Wyman, aus der die „Welt“ zitiert. Die Aktionen seien wie eine Droge: Sie wirken kurzfristig, doch mit zunehmenden Gebrauch wachse die Abhängigkeit, und der Entzug werde immer schwieriger, heißt es in der Studie weiter. Wie bei anderen Suchtmitteln beginne die Droge der Verkaufsaktionen das gesamte System zu zerstören. Als warnendes Beispiel wird immer wieder die Baumarktkette Praktiker angeführt, die sich mit dem ständig wiederholenden Slogan „20 Prozent auf alles – außer Tiernahrung“ vor vier Jahren in die Pleite katapultierte. Die Konsumenten gingen fast nur mehr zur Aktionszeiten zu Praktiker.

Das Geschäftsmodell von Händlern und Herstellern sei auf Wachstum angelegt“, sagte Studienmitautor und Wyman-Partner Rainer Münch. Sobald sich Stagnation oder gar Rückgang abzeichneten, würden die Kaufleute ob der weitere steigenden Kosten nervös. Kurzfirstig glauben viele Händler das Problem mit Rabattierungen zu lösen. Doch was machen die Händler, wenn im nächsten Monat oder Jahr wieder ein Vergleich mit den Aktionszeiten anstehe? „Auf diese Weise schaukelt sich der Markt allmählich hoch, ohne dass die Effektivität der Programme verbessert wird“, so Münch.

80-prozentige Steigerung

Im Lebensmitteleinzelhandel des deutschen Nachbarn wird mittlerweile ein Viertel des Jahresumsatzes von 175 Milliarden Euro durch Aktionen generiert. Immerhin eine Steigerung um 80 Prozent gegenüber 2007. Als Folge werden die ohnehin dünnen Spannen im Lebensmittelhandel zum Nachteil der Händler aufgezerrt. Vor allem auch, weil ein Kalkül nicht aufgeht. Der Mehrumsatz, den sich die Händler von den Aktionen erwarten, wird überschätzt. Danach unterstellen die Händler meist, ein Vielfaches an Umsatz mit der rabattierten Ware erzielen zu können. Tatsächlich, so die Studie, ergebe sich in der Praxis nur eine Verdoppelung. Rund ein Drittel der Aktionen führe inzwischen überhaupt nicht mehr zu einem Umsatzplus.

Auch geben die Aktionsjäger ihr Erspartes kaum für normalpreisige Artikel aus, was ein Hauptgedankle hinter Aktionen ist. Vielmehr verschmähe die Kundschaft häufiger als früher das Regelsortiment, wenn der Bedarf mit Sonderangeboten gedeckt sei, so die Berater. Die Experten sprechen vom „Kannibalisierungsgrad“ – der sei im abgelaufenen Jahrzehnt um 20 Prozent gestiegen. Der Hauptgrund dafür: Die Verbraucher vergleichen die Preise immer häufiger, dank der Digitalisierung des Alltags sind sie besser denn je über das Wann und Wo der besten Angebote informiert und wissen exakt, wo es die nächsten Schnäppchen gibt.

(red./herbas)