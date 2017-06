In welchen Innenstädten sich die meisten Passanten tummeln

Frequenzzahlen zählen für Einzelhandelsunternehmen zu den wichtigsten Kennzahlen bei der Beurteilung und Attraktivität eines Standortes. Die Untersuchung wurde im Oktober 2016 in den Innenstädten der größten heimischen Städte von "City Team" durchgeführt. An den meisten Standorten gab es trotz des boomenden Onlinehandels höhere Passantenzahlen als 2015. Bregenz rückte neu in die Top Ten auf, dafür rutschte Villach aus dem Ranking. Wie in den Vorjahren wurden am Standort Stephansplatz in Wien die meisten Passanten von Österreich gezählt.

Die Ergebnisse sind für die Einzelhandelsunternehmen bei der Beurteilung eines Standortes ein wesentlicher Parameter. Vor allem große Ketten zieht es an frequenzstarke Standorte, die häufig Teil ihres Geschäftsmodells sind. Viele von ihnen sind auch bereit höhere Mieten zu bezahlen. Die zunehmende Tendenz zum Onlinehandel und der Trend zu hochwertigen Verkaufserlebnisflächen haben einen verstärkten Einfluss auf die jeweiligen Mietpreise.

Die Nettomieten für Geschäftslokale bleiben gedämpft und stiegen um minimale 0,9 Prozent auf 11,00 Euro gegenüber dem Vorjahresschnitt von 10,90 Euro. In den Bundesländern Salzburg und Niederösterreich gab es einen Rückgang.

Bei der Untersuchung wurden die Frequenzzahlen in den Top-Innenstädten erhoben. An allen untersuchten Standorten wurden Personen gezählt , die die jeweiligen Zähllinien passierten, das heißt in beiden Richtungen hin- und hergingen. Kriterien sind auch, dass Passanten, die die Zähllinien zu einem späteren Zeitpunkt nochmals passierte, , ein weiteres Mal gezählt werden, Postzusteller, Sicherheitspersonal und Lieferanten jedoch von der Zählung ausgenommen wurden. Ebenfalls nicht gezählt wurden Personen unter geschätzten 15 Jahren, da sie nicht in die relevante Einkommensklasse fallen, so Stadtentwicklerin Constanze Schaffner, die für die Erhebnung zuständig zeigt.

(red./herbas)