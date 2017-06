Kurz macht Wahlkampf im Hotel

Wien. Gewählt wird erst im Herbst. Neo-ÖVP-Chef Sebastian Kurz ist mit seinen „Österreich-Gesprächen“ aber bereits im Wahlkampfmodus und hat neben Stippvisiten bei Unternehmen zu den Themen Steuern und Soziales den Tourismus auf seiner Problem-Agenda.

Wenn er am 20. Juni bei Salzburgs Hoteliers vorstellig wird, spricht er eine Branche an, die sich von den letzten Reformen stark benachteiligt fühlt. „Letztlich haben wir immer zu den Zahlern gehört“, sagt die Tourismusobfrau der Wirtschaftskammer, Petra Nocker-Schwarzenbacher, über Änderungen wie die unter Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner durchgeführte Steuererhöhung auf Hotelnächtigungen von zehn auf 13 Prozent und die Verlängerung der Abschreibungsdauer für Betriebsgebäude. Beides hätten die Hoteliers gerne sofort rückgängig gemacht gesehen.

„Mit unseren Nächtigungszahlen hat man sich die letzten Jahre gebrüstet“, sagt die Tourismusobfrau. Auch die heurige Wintersaison schloss Österreichs Tourismus mit einem haarscharfen Plus von 0,1 Prozent ab. „Aber das haben wir uns teuer erkauft“, sagt die Chefin der Österreichischen Hoteliervereinigung, Michaela Reitterer. Viele Betriebe hätten das Steuerplus, anders als Ex-Wirtschaftsminister Mitterlehner betont habe, im harten Preiskampf nicht an die Gäste weitergeben können. Sein Nachfolger Harald Mahrer sprach ihnen kürzlich Verständnis für den Unmut aus und bat sie um Geduld.

„Nicht nur Zuckerl verteilen“

Reitterer will nicht warten, sondern bei Kurz' Visite am 20. Juni Forderungen zur Steuer, Abschreibungsdauer und Arbeitszeitflexibilisierung stellen. „Ich erwarte mir, dass Kurz und Mahrer nicht nur Wahlzuckerl verteilen, sondern ihre Versprechen auch halten, wenn sie in die Regierung kommen. Daran werden sie gemessen werden.“ Von der WKO gibt es Vorschussvertrauen für die neuen, alten Ansprechpartnern in der Volkspartei. Mit Außenminister Kurz habe man schon beim Burkaverbot gut zusammengearbeitet, sagt Nocker-Schwarzenbacher. In der Branche herrsche Optimismus, weil man sich wieder gehört fühle. Es liege nun an Kurz, „ÖVP-Stammwähler, die zu Neos und FPÖ abgewandert sind“, zurückzugewinnen. (loan)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.06.2017)