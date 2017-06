Jeder dritte Deutsche klagt über Mehrbelastung im digitalen Job

Für 83 Prozent der Beschäftigten des deutschen Dienstleistungssektors gehört die Arbeit mit Internet, Smartphones und anderen digitalen Mitteln mittlerweile zum Arbeitsalltag. Ist das nun Segen oder Fluch? Besteht doch durch die Nutzung von Homeoffice eine bessere Chance auf die Vereinbarkeit von Job und Familie. Andererseits würden auch Stress und ein höheres Arbeitstempo zunehmen.

Deutsche Arbeitnehmer jedenfalls klagen über eine hohe Mehrbelastung durch die Digitalisierung der Wirtschaft. Wie eine Auswertung des DGB-Index "Gute Arbeit" durch die Gewerkschaft Verdi ergab, aus dem das "Handelsblatt" am Donnerstag zitierte, gaben 63 Prozent der Befragten an, dass ihre Arbeit in hohem oder sehr hohem Maße digitalisiert sei. Von ihnen wiederum klagten 47 Prozent über eine gewachsene Belastung durch die neuen Technologien. Neben einem erhöhten Arbeitspensum ist der Erhebung zufolge auch die Erwartung, mehrere Aufgaben parallel zu erledigen, für das Gefühl der gewachsenen Belastung verantwortlich. Eine Entlastung spüren demnach nur acht Prozent.

Sorge um Job nimmt zu

Bei den Bankangestellten befürchtet 60 Prozent, dass neue Technologien ihren Job bald obsolet machen könnten. In anderen Branchen wie Handel und Staatsdienst verspüren Mitarbeitern eine stärkere Kontrolle.

Aber auch positive Ergebnisse weist die Studie aus. Demnach sind 22 Prozent der Meinung, dass sich ihre Work-Life-Balance verbessert habe, nur elf Prozent ortet eine Verschlechterung. Und mehr als ein Drittel berichtet, öfter als früher Arbeit auch von zu Hause oder unterwegs zu erledigen.

(APA/AFP)