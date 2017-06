Wenn im Burgenland das "Wirtschaftswunder" ausgerufen wird

Der burgenländische Landtag ist am Donnerstag im Zeichen der regionalen Wirtschaft gestanden. SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich lobte das Burgenland in diesem Zusammenhang als "Wirtschaftswunder". Es gebe zum siebenten Mal in Folge eine Rekordbeschäftigung. Mit einem durchschnittlichem Plus von rund 1.400 Arbeitsplätzen pro Jahr herrsche ein überdurchschnittliches Beschäftigungswachstum. Die Arbeitslosigkeit sinke das neunte Monat in Folge, die Trendwende sei geschafft.

„Das Burgenland entwickelt sich auffallend positiv und kann sich in der Ostregion von Wien und Niederösterreich absetzen“, meldete auch das AMS Burgenland vor kurzem. Im Bundesländervergleich verzeichnete das Burgenland im Mai mit einem Rückgang von 8,3 Prozent nach der Steiermark (- 10,3 Prozent) das größte Minus an Jobsuchenden. Insgesamt liegt die Arbeitslosenquote bei 7,2 Prozent, das ist weniger als im Österreich-Durchschnitt von acht Prozent.

Auch das Wachstum wurde kräftig angekurbelt. Im Jahr 2016 lag das Burgenland laut Zahlen der Bank Austria gemeinsam mit Vorarlberg an der Spitze. Im heurigen Jahr könnte es aber an Fahrt verlieren, wie die Prognose zeigt:

Die SPÖ zeigt sich trotzdem optimistisch: Das Wachstum solle mit der "höchsten Wirtschaftsförderung, die wir je im Burgenland gehabt haben" vorangetrieben werden, so Klubobmann Hergovich. 26 Millionen Euro würden dafür heuer zur Verfügung stehen. Auch die Investitionsquote von 235 Millionen Euro soll beibehalten werden. Weiters sollen die Landesgesetze vom "Bürokratieballast" entrümpelt sowie die Dauer von Genehmigungsverfahren verkürzt werden.

ÖVP: „Hinkt bei Forschungsquote meilenweit hinterher“

Die ÖVP will die rot-blaue Regierung mit ihren Erfolgsmeldungen nicht so einfach davonkommen lassen. ÖVP-Klubobmann Christian Sagartz sagte, das Burgenland hinke bei der Forschungsquote in Österreich "meilenweit hinterher". Auch bei den älteren Arbeitslosen gebe es Defizite, diese Gruppe falle immer weiter zurück.

Dass das Burgenland noch einen weiten Weg vor sich hat, kann man auch am Bruttoregionalprodukt (die aktuellsten Zahlen stammen aus dem Jahr 2015) ablesen. Im Vergleich zum Österreich-Durchschnitt liegt Burgenland hier weit hingen. Beim Einkommen der privaten Haushalte befindet man sich dagegen im Mittelfeld.

Heftige Kritik von Blauen an Regierung

Auch die FPÖ hatte etwas zum Thema Wirtschaft zu sagen - und übte gleichzeitig Kritik an der Bundesregierung: Die rot-blaue Koalition sei auf dem richtigen Weg, meinte FPÖ-Klubobmann Geza Molnar. "Natürlich ist es nicht besonders hilfreich, wenn in Wien eine Regierung sitzt, die seit Jahr und Tag das Gegenteil von unserer Regierung hier im Burgenland tut, nämlich streiten, blockieren und dabei zuschauen wie die Probleme von Tag zu Tag größer werden."

(APA/sk)