UK-Wahl: Ökonomen besorgt, Pfund auf Talfahrt

Das britische Pfund hat die Talfahrt nach dem Wahl-Desaster der regierenden Konservativen am Morgen weiter fortgesetzt, wenn auch mit einem deutlich geringeren Tempo als in der vergangenen Nacht. Zuletzt erreichte der Kurs bei 1,2686 US-Dollar den tiefsten Stand seit Mitte April. Seit der Veröffentlichung der ersten Hochrechnungen hat das Pfund mittlerweile mehr als zwei Prozent an Wert eingebüßt.

Auch Ökonomen äußerten sich bereits zum Wahlergebnis in Großbritannien. Die unklaren Machtverhältnisse in London haben vor allem in Deutschland große Sorgen in der Wirtschaft ausgelöst, die eng mit der britischen Ökonomie verbunden ist. Mit der Parlamentswahl steige die Unsicherheit in der deutschen Wirtschaft, beklagte Martin Wansleben, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK): "Der Fahrplan für die Brexit-Verhandlungen ist nun Makulatur."

"Das ist kein Grund zur Schadenfreude"

Auch Außenhandelspräsident Anton Börner rechnet mit neuen

Unwägbarkeiten rund um den Brexit. "Das ist überhaupt kein Grund zur

Schadenfreude, denn das ist eine schlechte Nachricht für Brüssel",

kommentierte er den voraussichtlichen Verlust der absoluten Mehrheit

für die Konservativen von Regierungschefin Theresa May. Mit dem

Wahlausgang verlängere sich die Unsicherheit über die Modalitäten

des EU-Austritts des Landes und verkomplizierten sich die ohnehin

schwierigen Verhandlungen. Börner hält es für möglich, dass von

britischer Seite nun eine noch härtere Gangart in den

Brexit-Verhandlungen verfolgt wird. Insgesamt sei das Wahlergebnis

schlecht für Großbritannien und die EU, und das in einem ohnehin

durch Unsicherheiten gekennzeichneten weltpolitischen Umfeld.

Großbritannien ist für Deutschland der drittgrößte Exportmarkt.

Der anstehende Austritt des Landes aus der EU hatte aber schon in

den letzten Monaten für eine Eintrübung des Warenaustausches

zwischen beiden Ländern gesorgt. Nach einem Minus von knapp zehn

Prozent im letzten Quartal 2016 sind im ersten Quartal 2017 die

deutschen Ausfuhren nach Großbritannien um weitere knapp drei

Prozent zurückgegangen - während zugleich die Ausfuhren in die EU um

fast sieben Prozent zulegten.

Unwägbarkeiten für ausländische Unternehmen

DIHK-Hauptgeschäftsführer Wansleben plädierte ungeachtet des britischen Wahlergebnisses dafür, die Themen-Schwerpunkte für die

Brexit-Verhandlungen nicht zu ändern. Die Zukunft der EU-Bürger im

Vereinigten Königreich müsste einer der ersten Punkte in den

Gesprächen bleiben. "Unsere deutschen Unternehmen brauchen eine

schnelle Einigung auf den künftigen Status der in Deutschland

lebenden Briten und der in UK lebenden EU-Bürger", erklärte

Wansleben. Denn deutsche Unternehmen beschäftigen in dem Land

400.000 Mitarbeiter auch aus vielen Mitgliedsländern der EU.

Außerdem haben die deutschen Unternehmen ein großes Interesse daran, dass Großbritannien als wichtiger Handelspartner erhalten bleibt.

Der Kurs des Euro hatte sich am Freitag im Schatten der Wahlen in Großbritannien nur wenig verändert. Vielmehr als die Nachrichten von der Insel spielte die jüngste Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) vom Vortag am Markt eine Rolle. In der Früh wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1209 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend.

Die ersten vorsichtigen Signale für eine straffere Geldpolitik im Euroraum, die von der EZB nach der Zinssitzung am Donnerstag gesendet worden waren, hatten nur vergleichsweise wenig Bewegung beim Euro ausgelöst. Am Markt werde allgemein erwartet, dass die EZB im September den Fahrplan zum Einstellen der Anleihekäufe geben wird, sagte Experte Lutz Karpowitz von der Commerzbank. "Zinserhöhungen wird es aber schon deshalb erstmal nicht geben, weil EZB-Präsident Mario Draghi nochmals ausdrücklich klargestellt hat, dass zunächst die Anleihekäufe vollständig beendet sein müssen."

(APA/dpa-AFX/Reuters)