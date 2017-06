XXXLutz-Gründer Richard Seifert gestorben

Richard Seifert, Mitgründer und Miteigentümer des größten heimischen Möbelhändlers XXXLutz, ist im Alter von 67 Jahren vergangene Woche verstorben. Das berichten die "Oberösterreichischen Nachrichten". "Wir wenden uns mit einer sehr traurigen, sehr persönlichen und auch sehr privaten Information an Sie", teilt die Unternehmensleitung in einem Schreiben mit. Richard Seifert sei nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben.

Richard Seifert hatte mit seinem Bruder Andreas das Möbelimperium aufgebaut. Gemeinsam haben sie die Erfolgsmarke XXXLutz geboren und in den 1970er Jahren aus einem regionalen Möbelhaus eine international beachtliche Handelskette geschaffen. Seit 2003 ist das Unternehmen Marktführer in Österreich. Den heutigen Finanzminister Hans Jörg Schelling holten sich die Seifert-Brüder 1992 ins Management. Schelling war bis 2009 auch Mitgesellschafter von XXXLutz.

Erst vor einem Jahr hatte Richard Seifert, der sehr zurückgezogen lebte, das Zepter an der Unternehmensspitze an seinen Sohn Michael übergeben. Der 34-Jährige leitet nun die Unternehmensgruppe mit knapp 21.000 Angestellten. In etwa 200 Möbelhäusern in Europa setzt der Konzern 4,05 Milliarden um.

