500.000 neue Jobs in Deutschland

Die deutsche Wirtschaft rechnet heuer mit 500.000 neuen Jobs. Das gehe aus einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) hervor, berichtete die "Rheinische Post" am Montag.

Die meisten Jobs entstehen demnach mit 130.000 bei Gesundheitsdienstleistern (Krankenhäusern sowie in der Alten- und Krankenpflege). Hier werde die Nachfrage nach Arbeitskräften angetrieben durch die alternde Gesellschaft sowie ein immer größeres Gesundheitsbewusstsein, schreibt der DIHK. Ebenfalls an der Spitze liegen unternehmensbezogene Dienstleister wie Werbeagenturen, Marktforschungsinstitute oder andere Entwicklungseinrichtungen. Auch in diesem Sektor sollen der Umfrage zufolge 130.000 Stellen mehr geschaffen werden als im Vorjahr.

Martin Wansleben, DIHK-Hauptgeschäftsführer, weist außerdem auf ein Plus von 100.000 Stellen bei Handel, Verkehr und Gastgewerbe hin. Hinzu kommen 50.000 neue Jobs im Bildungssektor. "Die Bildungswirtschaft profitiert vom hohen Weiterbildungsbedarf im Zuge der Digitalisierung sowie durch den Qualifizierungsbedarf von Geflüchteten", sagte Wansleben.