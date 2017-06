In welchen Bezirken die Kaufkraft am höchsten ist

Weit mehr als die Hälfte der zehn kaufkraftstärksten Bezirke befindet sich in Wien oder im Speckgürtel der Hauptstadt. Wenig überraschend führt der erste Wiener Gemeindebezirk das Kaufkraft-Ranking an. Auf Platz zwei folgt Wien 13., Hietzing vor Mödling und Wien 19., Döbling. Eisenstadt reiht sich an achter Stelle als einziger Bezirk außerhalb Wiens unter die ersten zehn und befindet sich zwischen Korneuburg (Platz sieben) und Wien Josefstadt (Platz neun).

Schaut man sich die GfK- Zahlen auf Bundesländerebene genauer an, hebt sich Niederösterreich mit einem Vorsprung von rund vier Prozent vom Rest des Landes ab, knapp gefolgt von Vorarlberg, Salzburg und Oberösterreich. Niederösterreich profitiert wohl auch an seiner Nähe zu Wien und den besonders kaufkraftstarken Bezirken rund um die Hauptstadt.

Die GfK Kaufkraft ist definiert als die Summe aller Nettoeinkünfte der Bevölkerung, bezogen auf den Wohnort. Auf Basis einschlägiger Statistiken zur Berechnung der staatlichen Leistungen sowie Prognosewerten der Wirtschaftsinstitute wurde für Österreich 2017 eine Kaufkraft von 22.597 Euro pro Kopf ermittelt. Vergleichsweise liegt dieser Wert knapp über der Kaufkraft in Deutschland, wo vor allem der Osten deutlich unter dem Durchschnitt liegt: Schließen Index 100 = Durchschnitt aller drei Länder – GFK

