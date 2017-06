Investmentbanker Michael Treichl ist tot

Todesfall in der Bankiersfamilie Treichl: Michael Treichl, der vier Jahre ältere Bruder von Erste-Bank-Chef Andreas Treichl, ist am Wochenende gestorben. Wie die "Presse" erfahren hat, soll sich am Wochenende das Leben genommen haben. Treichl hinterlässt seine Ehefrau Emma und zwei Kinder.

Treichl war als Investmentbanker in Großbritannien tätig. Mitte April 2017 war er in die Schlagzeilen geraten, weil sein Wohnsitz Parnham House in der Grafschaft Dorset aus bisher unbekannter Ursache abgebrannt ist. Das 500 Jahre alte Anwesen ist eines der ältesten Herrschaftsgebäude in der Grafschaft Dorset und in Großbritannien historisch wichtig.

Ende April kurzfristig festgenommen

Ende April 2017 wurde Treichl kurzfristig von der Polizei festgenommen, aber nach einer Befragung ohne Kaution wieder auf freien Fuß gesetzt. Er soll den Behörden volle Kooperation bei der Aufklärung des Brandes zugesagt haben.

(Red.)