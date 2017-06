Schweden will Unternehmen entlasten

Was für Österreichs Finanzministerium nur eine vage Option ist, packen die Schweden an: Die rot-grüne Minderheitsregierung in Stockholm will die Körperschaftssteuer senken. Finanzministerin Magdalena Andersson sowie Finanzmarkt- und Verbraucherminister Per Bolund schlugen am Montag vor, die Abgabe auf 20 Prozent von 22 Prozent zu reduzieren. Damit solle die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen gestärkt und ein dynamischeres Geschäftsklima geschaffen werden. Die Änderungen sollen dem Vorschlag zufolge ab dem 1. Juli 2018 gelten.