Großbritannien verklagt Großbank wegen Geldspritze aus Katar

Das Serious Fraud Office (SFO) erhob am Dienstag Anklage gegen Barclays, weil Zahlungen an katarische Investoren nicht offengelegt wurden. Der Bank wird Betrug und rechtswidrige finanzielle Hilfe vorgeworfen. Auch der frühere Barclays-Chef John Varley, der ehemalige Chef der Vermögensverwaltung, Thomas Kalaris, sowie die früheren hochrangigen Barclays-Investmentbanker Richard Boath und Roger Jenkins müssen sich vor Gericht verantworten. Sie sind die bisher höchstrangigen britischen Banker, die im Zuge der Finanzkrise angeklagt wurden.

Nach hohen Abschreibungen in der Finanzkrise hatte sich Barclays 2008 mit Hilfe privater Investoren zwölf Milliarden Pfund (heute umgerechnet 13,7 Milliarden Euro) besorgt. Die Finanzspritze habe eine Kreditlinie in Höhe von drei Milliarden Dollar an den reichen Golfstaat im November 2008 beinhaltet, erklärte das SFO. Die Behörde wurde als Reaktion auf die Finanzkrise eingerichtet und ist für die Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität zuständig.

Barclays wollte sich zu den Vorwürfen zunächst nicht äußern. Die Bank warte auf weitere Informationen. Jenkins werde sich gegen die Vorwürfe entschieden zur Wehr setzen, kündigte sein Anwalt an.

(Reuters)