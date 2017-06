Mariahilfer Straße ist beliebtester Standort für neue Handelsmarken

Der internationale Handel ist weiter auf der Suche nach Standorten in Österreich. Bevorzugt würden Top-Lagen in Innenstädten und Einkaufszentren. Dies ergab eine Untersuchung des Immobiliendienstleisters CBRE.

"Neue Einzelhändler gehen allerdings kritischer und analytischer an die Sache heran", sagte Walter Wölfler, bei CBRE für das Einzelhandelsgeschäft in Österreich und CEE zuständig, am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Wien.

37 Neueintritte gab es im Vorjahr in Österreich. Die meisten Neueintritte verzeichnete Wien (64 Prozent, inkl. Shopping City Süd), gefolgt von Niederösterreich und Salzburg.

Der beliebteste Standort Österreichs ist die Mariahilfer Straße mit sieben Neueintritten im Jahr 2016, auf die Shopping City Süd und das Donauzentrum entfielen jeweils sechs Neueintritte, so die Untersuchung. Wien ist in Europa nach London, Paris und Moskau die viertgesuchteste Stadt für Expansion.

Von den in den Jahren 2015 und 2016 neu in den österreichischen Markt eingetretenen Einzelhandelsmarken - insgesamt 96 - haben rund 43 Prozent bereits weitere Standorte eröffnet und expandiert. "Sobald es um Expansion geht, bevorzugen internationale Einzelhändler in Österreich Einkaufszentren", so Wölfler. Das werde in Zukunft dazu führen, dass die Schere zwischen Top-Einkaufszentren und den EKZ in sekundären Lagen größer wird.

Ende 2016 waren 38,3 Prozent der internationalen Einzelhändler, die CBRE beobachtet, in Österreich vertreten. Aufgrund dieses eher mittleren Internationalisierungsgrades erwartet der Immo-Dienstleister auch für 2017 zahlreiche Neueintritte, darunter den Espressomaschinen-Hersteller Bialetti, die Sportartikelhändler Decathlon und XXL, den rumänischen Schuhhändler Tezyo und andere.

Die Antwort auf den Onlinehandel sei bei vielen Händlern, das Geschäft als Präsentationsfläche zu nützen, sagt der Experte. Sprich, die gesamte Kollektion wird gezeigt, damit der Kunde nach dem Stöbern im Onlinestore später im Geschäft keine Enttäuschung erlebt. "Die Geschäfte sind ein wichtiger Teil des Shoppingerlebnisses", sagt Wölfler. Das bedeutet, dass die Händler ihre Einkaufsflächen vergrößern und auf kleinere Standorte verzichten.

International gibt es einen Trend zur Ausweitung des Gastronomieangebots (Food & Beverages) in Einkaufszentren, was sich auch in Österreich abzeichnet. Neben den sogenannten Food Courts, wo ein bestimmter Bereich für Fast food reserviert ist, werden künftig mehr atmosphärische Restaurants, Stichwort "Fine dining", im gesamten Einkaufszentrum verteilt sein. Derzeit nimmt Mode mit mehr als 40 Prozent den Spitzenplatz in Einkaufszentren ein, Gastronomie nimmt etwa zehn Prozent ein.

(APA)