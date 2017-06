Der schwedische Doktor aus dem Smartphone

Stockholm. In den Büroräumen des Internet-Arztanbieters Kry auf der Kungsgatan in Stockholm erinnern eigentlich nur noch der Parkettboden und die hohen Decken an eine klassische Arztpraxis. Das Personal sitzt wie in einem Callcenter an aneinandergereihten Tischen. Die meisten von ihnen beschäftigen sich mit der Administration. Untersuchungs- und Wartezimmer gibt es nicht. Auch keine Sprechstundendamen. Die meisten der rund 80 Allgemeinärzte sind nicht einmal vor Ort. Sie sitzen zu Hause in ihrem Sommerhäuschen oder im Ausland über ihren Laptop gebeugt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.06.2017)