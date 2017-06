Nestlé auf Allzeithoch

Zürich. Der Einstieg von US-Milliardär Daniel Loeb bei Nestlé sorgt bei Anlegern für Fantasie: Die Aktie des Nahrungsmittelkonzerns schoss am Montag auf ein neues Allzeithoch. An der Börse stiegen die defensiven Nestlé-Titel in den ersten Handelsminuten in einem freundlichen Umfeld auf 85,95 Franken (79,21 Euro). Gegenüber dem Schlusskurs vom Freitagabend entspricht dies einem Plus von 4,7 Prozent.

US-Milliardär Daniel Loeb und sein Hedgefonds Third Point hatten am Sonntag bekannt gegeben, Nestlé-Aktien im Wert von 3,3 Mrd. Franken erworben zu haben. Den Angaben zufolge hält Third Point 40 Millionen Aktien sowie einige Derivate. Das entspräche einem Stimmenanteil von rund 1,3 Prozent. Der Fonds ist damit achtgrößter Aktionär von Nestlé. Größter Einzelaktionär ist der Vermögensverwalter Blackrock mit einem Stimmenanteil von 3,7 Prozent. Händlern zufolge könnte der Einstieg von Third Point weitere Investoren auf die Aktien von Nestlé aufmerksam werden lassen.

Der Anstieg des Indexschwergewichts ließ den Schweizer Leitindex, SMI, auf ein neues Jahreshoch klettern. Mit 9140 Punkten markierte der Index kurzzeitig den höchsten Stand seit August 2015. Zum Allzeithoch aus dem Jahr 2007 (9209 Punkte) fehlte ihm noch ein Stück. Seit Jahresbeginn hat der SMI um elf Prozent zugelegt. (Reuters/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.06.2017)