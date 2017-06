Industrie tritt für Freihandelsabkommen mit Japan ein

Wien/Brüssel/Tokio. Die heimische Industrie macht sich für das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und Japan (Jefta) stark und verteidigt es gegen Kritik von Nichtregierungsorganisationen wie Greenpeace. Das Abkommen berge die Chance, die Wirtschaft auf fairem Weg zu beleben, sagte der Bereichsleiter Internationale Beziehungen der Industriellenvereinigung, Michael Löwy. Chancen für die heimische Industrie ortet er vor allem im Maschinenbau und im Automotive-Bereich. Insgesamt wären die Effekte positiv für den produzierenden Sektor, sagte Löwy und verwies auf eine Untersuchung des deutschen Ifo-Instituts.

Die EU-Kommission rechnet damit, dass durch ein Freihandelsabkommen mit Japan die Ausfuhren der EU um 32,7 Prozent und die Exporte Japans um 23,5 Prozent steigen würden. In der EU könnten bis zu 420.000 zusätzliche Jobs entstehen, lautet die optimistische Prognose.

Die Einfuhren aus Japan nach Österreich sind im vorigen Jahr im Vergleich zu 2015 um 5,8 Prozent auf knapp 1,98 Mrd. Euro gewachsen. Die Ausfuhren von Österreich nach Japan sind im selben Zeitraum um 1,3 Prozent auf 1,33 Mrd. Euro gesunken. Heuer im ersten Quartal zogen zwar auch die Ausfuhren laut Wirtschaftskammer wieder an, aber die Einfuhren stiegen noch rasanter – um zwölf Prozent auf 540 Mio. Euro. Damit wuchs das Handelsdefizit im ersten Quartal verglichen mit der Vorjahresperiode von 160 Mio. Euro auf 205 Mio. Euro an. Japan ist der zweitgrößte Handelspartner der EU in Asien, die Gespräche über ein Abkommen begannen im März 2013. Durch das Ausscheiden der USA aus den transpazifischen TTP-Freihandelsabkommen habe Japan ein größeres Interesse bekommen, die Handelsbeziehungen mit Europa zu stärken, meint Löwy. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.06.2017)