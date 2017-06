Böses Spiel mit gutem Bioboom

Wien. Ziegen mögen bio. Während sich die Zahl der Rinder und Schweine in Österreich seit 1995 um ein Fünftel verringert hat, leben heute doppelt so viele Ziegen im Land wie damals, zählt die Statistik Austria. Grund dafür ist der Aufstieg der Biobauern, die überdurchschnittlich gerne Ziegen züchten. Ein Ende des Biobooms ist zumindest hierzulande nicht in Sicht. Auch im Vorjahr entschieden sich viele heimische Landwirte, auf Pestizide und Gentechnik zu verzichten. Mittlerweile ist jeder sechste Bauer ein Biolandwirt – in Summe 22.300. Kein Wunder: Biolebensmittel finden starken Absatz und lassen sich teurer verkaufen als konventionelle Ware. Doch der Konsumtrend lockt auch immer mehr Trittbrettfahrer und Betrüger.

("Dier Presse", Print-Ausgabe, 28.06.2017)