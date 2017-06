Diesel-Gipfel zur Nachrüstung

Wolfsburg. Bund, Länder und Autobranche in Deutschland wollen die Frage der Diesel-Nachrüstung für einen geringeren Schadstoffausstoß im Sommer klären. Am 2. August soll erstmals ein „Nationales Forum Diesel“ tagen, wie Umwelt- und Verkehrsministerium am Dienstag mitteilten.

Dort werde man „sicherlich“ eine Lösung finden, wie Nachrüstungen älterer Dieselautos ohne Belastung der Kunden ablaufen könnten, sagte die deutsche Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) in Berlin. Die Hersteller hätten die Chance, verloren gegangenes Vertrauen wieder herzustellen. Auch andere betroffene Bundesministerien sollen sich beteiligen.

Hintergrund der Diskussion sind zu hohe Stickoxid-Messwerte in vielen deutschen Städten und drohende Fahrverbote für Dieselautos. Stickoxide schaden der Gesundheit. „Wir wollen die Emissionen deutschlandweit senken“, sagte Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU). Das Forum solle die Diskussion über die Verbesserung von Dieselautos bündeln. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.06.2017)