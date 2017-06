Großrazzia wegen Verdachts auf Schwarzarbeit am Bau

Am Mittwoch wurden deutschlandweit und auch im europäischen Ausland mehr als 100 Objekte durchsucht, wie Staatsanwaltschaft und Zoll in Frankfurt am Main mitteilten. Es besteht demnach der Verdacht auf illegale Beschäftigung sowie auf Hinterziehung von Sozialversicherungsbeiträgen und Steuern in Millionenhöhe.

Die Ermittlungen richten sich gegen mehr als 30 Verdächtige, zu denen die Behörden aber zunächst keine genaueren Angaben machen wollten. Den Hauptbeschuldigten wird zur Last gelegt, vom Rhein-Main-Gebiet aus über ein Firmengeflecht Scheinrechnungen im Umfang von rund 83,5 Millionen Euro gegen "Provisionen" von fünf bis 14 Prozent vorwiegend an Baufirmen verkauft zu haben. Diese sollen Arbeitnehmer teilweise oder vollkommen schwarz beschäftigt haben.

Es sollen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern in Höhe von rund 38 Millionen Euro hinterzogen worden sein. Es wird zudem gegen Verantwortliche von Baufirmen in ganz Deutschland ermittelt, die entsprechende Rechnungen gekauft haben sollen.

Neben den zwölf am Mittwoch festgenommenen Beschuldigten wurden laut Staatsanwaltschaft und Zoll bereits am Wochenende vier Verdächtige festgenommen. Bei der Razzia am Mittwoch wurden zahlreiche Geschäftsunterlagen sowie Vermögenswerte beschlagnahmt. Weitere Details und Hintergründe zu den Ermittlungen wollten die Behörden zunächst nicht bekanntgeben.

(APA/AFP)