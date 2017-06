Mindestlohn und Arbeitszeit: Sozialpartner geben Statement ab

Die Sozialpartner sind in ihren Verhandlungen über einen Mindestlohn von 1500 Euro und eine Flexibilisierung der Arbeitszeit zu einem Ergebnis gekommen. Die Präsidenten der vier Sozialpartner wollen am Freitag ihr Verhandlungsergebnis zum Thema Mindestlohn und Gestaltung der Arbeitszeiten in Österreich präsentieren.

Trotzdem wurde in der Nacht auf Freitag noch weiter verhandelt. Laut einem Bericht des "Standards" ging es dabei um Übergangsregeln. Im Gespräch war offenbar, einigen Niedriglohnbranchen etwas mehr Zeit einzuräumen, bis der Mindestlohn von 1500 Euro im Monat erreicht wird.

Die Bundesregierung hatte den Sozialpartnern bis Ende Juni Zeit eingeräumt, um sich in diesen seit Jahren strittigen Fragen zu einigen. Andernfalls drohte die Regierung mit einer gesetzlichen Regelung. Bis zuletzt war vor allem strittig, ob es zu einer generellen Verlängerung der erlaubten täglichen Arbeitszeit auf 12 Stunden kommt. Über die Inhalte der Vereinbarung wurde vorerst nichts bekannt.

>>> Bericht im "Standard"

(APA/Red.)