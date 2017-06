Sesselrücken im Aufsichtsrat der Wiener Börse: Der neue OMV-Finanzvorstand Reinhard Florey zieht neu in das Gremium ein und ersetzt dort den früheren OMV-Finanzchef David Davies. Dieser scheide mit heutigem Datum aus, teilte die Börse Freitagnachmittag in einer Aussendung mit. Bawag-Chef Byron Haynes lege ebenfalls per sofort sein Mandat nieder.

Dies sei auf den heutigen Hauptversammlungen der Wiener Börse AG und der Muttergesellschaft CEESEG AG beschlossen worden. Der Aufsichtsrat umfasst den Angaben zufolge fortan elf Mitglieder. Vorsitzender bleibt Wienerberger-Chef Heimo Scheuch, dessen Stellvertreterin die Vorstandsdirektorin der Oesterreichischen Kontrollbank (OeKB), Angelika Sommer-Hemetsberger.

(APA)