Internetgiganten: Es kann nur einen geben

Über 2,4 Milliarden Euro Strafe. Diese Rekordsumme verhängte die EU-Kommission am Dienstag über den US-Internetgiganten Google. Der Konzern habe seine Marktmacht missbraucht, um die eigenen Dienste für Preisvergleiche gegenüber Drittanbietern zu bevorzugen, so die Wettbewerbshüter. Konkret geht es darum, dass Google, sobald ein Nutzer ein Produkt in der Suchmaschine sucht, auch sofort die – laut Google-Algorithmus – billigsten Angebote von Online-Händlern anzeigt. Die Websites anderer Preisvergleichsfirmen würden indes erst unter ferner liefen kommen. Europäische Preisvergleichswebseiten hätten dadurch Einbrüche von gut 90 Prozent bei der Zahl der Anfragen gehabt. Eine Monopolisierung der Produktsuche im Internet also, die bestraft gehört.

Google reagierte in einem offenen Brief auf die Strafe, die der Konzern auch nicht akzeptieren will. Man erfülle mit dem Angebot lediglich die Wünsche der Kunden, die einfach so wenige Klicks wie möglich haben wollen, um zu ihren Produkten zu kommen. Der Grund für die Rückgänge bei den anderen Vergleichswebsites liege nicht an Google, sondern vielmehr an der Dominanz von eBay und vor allem Amazon. Google zitiert in der Folge eine Studie, wonach jeder zweite US-Konsument automatisch nur mehr bei Amazon nachschaut, wenn er online ein Produkt kaufen will. Und mit diesen Unternehmen stehe Google in einem harten Wettbewerb.



Analoge Gesetze. Die Argumente beider Seiten haben etwas für sich. Und sie zeigen auch, dass die für analoge Produkte entwickelten Wettbewerbsgesetze Schwierigkeiten haben, in der digitalen Welt anzudocken. Denn bei analogen Produkten gibt es in einem funktionierenden Markt ein Nebeneinander von vielen Firmen, die dasselbe Produkt anbieten. So wird beispielsweise BMW niemals Mercedes aus dem Markt für deutsche Premiumautos drängen oder umgekehrt. Durch Globalisierung und technischen Fortschritt gibt es zwar auch in der analogen Welt eine Tendenz zu Konsolidierungen – etwa bei Fluglinien. Dennoch können weiterhin mehrere nebeneinander bestehen. Sowohl für die Lufthansa als auch für Air France/KLM ist genug Platz auf dem Markt.

In der Welt des Internets ist das anders. Hier bilden sich mit der Zeit von selbst Monopole. Ökonomen nennen dies das „The winner takes it all“-Prinzip. Netscape-Gründer und Facebook-Aufsichtsrat Marc Andreessen beschrieb das einst treffend: „In normalen Märkten gibt es Pepsi und Coca-Cola. In Technologiemärkten gibt es langfristig aber nur einen. Die Nummer eins erhält 90 Prozent des Marktes und der Profite. Die Nummer zwei erhält vielleicht noch zehn Prozent. Der Rest erhält gar nichts.“

Grund für diese monopolistischen Tendenzen ist einerseits, dass die Globalisierung im Internet ihre reinste Form erreicht hat. So ist der Zugang zu den Nutzern überall auf der Welt gleich einfach – egal, ob sich diese nun in den USA, in Japan oder in Afrika befinden. Sofern die Internetseite des Unternehmens nicht aus politischen Gründen vom jeweiligen Staat blockiert wird, können sie sich gleich schnell mit den Servern von Google oder Facebook verbinden.

Der zweite und noch wichtigere Grund ist jedoch, dass der Nutzen des Unternehmens größer wird, je mehr Anwender es gibt. Je mehr Menschen einen Facebook-Account haben, desto interessanter ist es für den Einzelnen, ebenfalls auf Facebook zu sein, weil er mehr Kontaktmöglichkeiten hat. Diesen sogenannten Netzwerkeffekt haben Ökonomen bereits in den 1970er-Jahren das erste Mal beschrieben. Damals ging es zwar noch um analoge Netzwerke wie etwa das Festnetztelefon. Aber auch hier galt: Je mehr Menschen man anrufen kann, desto sinnvoller ist ein eigenes Telefon.

Der Netzwerkeffekt trifft im Internet aber auch bei Firmen zu, bei denen es vordergründig gar keine Interaktion mit anderen Nutzern gibt: Je mehr andere Kunden auf Amazon ähnliche Produkte suchen und kaufen, desto genauer kann der Online-Handelsriese seine Vorschläge gestalten. Mehr Käufer bringen auch mehr Rezensionen. Und mehr Verkäufer bringen logischerweise mehr Angebote. Und selbst bei Google machte es einen Unterschied, wie viele Menschen die Suchmaschine nutzen. Durch die Anfragen wurden die Algorithmen verbessert und die Ergebnisse verfeinert. Je größer Google wurde, desto besser wurde es. Und dadurch wurde es wieder größer.

Dieses automatische Prinzip lässt sich mit den klassischen Methoden der Wettbewerbshüter wohl kaum verändern. Ein Gedankenexperiment: Selbst würde Facebook auf zwei soziale Netzwerke aufgespalten, wäre es sehr unwahrscheinlich, dass beide lang Bestand hätten. Mit der Zeit würde ein Netzwerk die Nutzer des anderen stärker anziehen, weil sie dort mehr Freunde vorfinden. Schlussendlich würde dieses zum neuen Monopolisten werden.



Andere Sieger möglich. Eine Änderung dieses „The winner takes it all“-Prinzips ist in der Internetwelt vorerst nicht absehbar. Allerdings muss der Sieger nicht immer derselbe bleiben. „Angesichts der ungebrochenen Innovationen ist jedes Unternehmen, das temporär Sieger in seinem Bereich ist, in Gefahr, von etwas Neuem abgelöst zu werden“, schrieben die US-Ökonomen David Evans und Richard Schmalensee jüngst in der „Harvard Business Review“. Und gerade der Netzwerkeffekt kann im Internet rasend schnell einen Wandel herbeiführen, wie das Beispiel des deutschen Netzwerks StudiVZ zeigte, das innerhalb kurzer Zeit von Facebook an die Wand gedrängt wurde.

Auch Google könnte demnach einmal das Schicksal Microsofts erleiden. Der Monopolist der Desktop-PC-Ära ist zwar gerade dabei, sein Comeback zu feiern, von der einstigen Marktmacht ist aber wenig übrig. Noch vor zehn Jahren war das anders: Da galt Microsoft als unüberwindbares Wettbewerbshindernis – und wurde von der EU-Kommission mit harten Strafen von in Summe rund zwei Milliarden Euro belegt.

Zahlen 2,42 Milliarden Euro soll Google laut EU-Kommission Strafe zahlen. Grund dafür ist, dass der US-Internetkonzern laut EU-Wettbewerbshütern seine Marktmacht im Bereich Online-Preisvergleiche missbraucht hat.

50 50 Prozent aller US-Konsumenten suchen nur mehr auf Amazon, wenn sie online etwas kaufen wollen. Mit dieser Zahl verteidigt sich Google gegen die Vorwürfe aus Brüssel.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.07.2017)