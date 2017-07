Warum Japan auf private Richter pocht

Gerade jetzt müssen die EU und Japan zusammenarbeiten, um die Flagge des Freihandels zu hissen.“ Es waren Worte, die in Europa vielerorts beflügelten. Japans Premierminister, Shinzo Abe, sagte sie bei einem Besuch in Deutschland im März, und dessen Gastgeberin und Amtskollegin, Angela Merkel, nickte. Solche Statements scheinen echte Bedeutung zu haben in Zeiten, in denen in den USA, Großbritannien und anderswo der Populismus aufblüht und Abschottung beliebter ist als Öffnung.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.07.2017)