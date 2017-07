Chinas Industrie mit stärkstem Wachstum seit Monaten

Chinas Industrie ist im Juni einer privaten Umfrage zufolge wieder gewachsen. Der am Montag veröffentlichte Einkaufsmanagerindex von Caixin/Markit stieg auf 50,4. Das ist das stärkste Wachstum in drei Monaten. Von Reuters befragte Analysten hatten dagegen im Schnitt mit einem Rückgang auf 49,5 gerechnet.

Im Mai war der Index erstmals nach elf Monaten geschrumpft, er fiel auf 49,6 und damit unter die Marke von 50 Zählern, ab der ein Wachstum erreicht wird. Grund für das überraschende Wachstum im Juni waren die gute Auftragslage. Insgesamt stiegen die Aufträge auf 51,0, im vorangegangen Monat betrug der Wert noch 50,3.

Auch der am Freitag veröffentlichte offizielle Einkaufsmanagerindex hat für Juni ein Wachstum ausgewiesen. Dieser Index stieg um 0,5 Punkte auf 51,7 Zähler und signalisierte damit den elften Monat in Folge Zuwächse. Der Caixin-Bericht berücksichtigt aber stärker auch kleinere und mittlere Unternehmen. Sie tragen rund 60 Prozent zu Chinas Industrieproduktion bei und schaffen rund 80 Prozent der Jobs in der Volksrepublik. Allerdings dürften viele dieser kleineren und mittleren Unternehmen in diesem Jahr wegen schrumpfender Profite und Insolvenzen dichtmachen.

Japan auf Drei-Jahres Hoch

Große Zuversicht ist auch in Japan zu verzeichnen. Die Manager der japanischen Großindustrie sind dank der guten Exportlage so optimistisch wie seit drei Jahren nicht mehr. Wie aus einer am Montag veröffentlichten Quartalsumfrage der Bank von Japan unter rund 10.000 Firmen hervorgeht, stieg der darin ermittelte Stimmungsindex für die großen Produktionskonzerne im Juni um fünf Punkte im Vergleich zum März auf plus 17.

Ein positiver Index im sogenannten Tankan-Bericht bedeutet, dass die Optimisten in der Mehrheit sind. Das ist der höchste Stand seit März 2014. Damit hat sich die Stimmung in der Großindustrie der drittgrößten Volkswirtschaft im dritten Quartal in Folge verbessert. Für die nächsten Monate bleiben Japans Unternehmen mit Blick auf die US-Wirtschaftspolitik unter Donald Trump und die Verhandlungen über den Brexit jedoch weiter vorsichtig.

(APA/Reuters)