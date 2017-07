Deripaska bleibt Strabag-Aktionär

Überraschung beim größten österreichischen Baukonzern Strabag. In der Vorwoche gab es hartnäckig Gerüchte, dass der russische Oligarch Oleg Deripaska bei der Strabag aussteigen will. Für seinen Anteil soll sich die saudi-arabische Asyad Holding interessieren. Doch die Spekulationen sind falsch, wie sich nun herausstellt.

Am Montag teilte die Uniqa-Versicherung, die ebenfalls an Strabag beteiligt ist, mit, dass das Syndikat zwischen den Hauptaktionären der Strabag verlängert wird.

So haben die Uniqa-Gruppe, Gesellschaften der Raiffeisen Holding NÖ-Wien Gruppe, die Haselsteiner Familien-Privatstiftung, Dr. Hans Peter Haselsteiner und die Rasperia Trading Limited von Deripaska das ihnen zustehende Recht zur Aufkündigung der abgeschlossenen Syndikatsvereinbarung bis zum 31. Dezember 2017 nicht ausgeübt, heißt es in der Mitteilung. Damit hat sich die Syndikatsvereinbarung um fünf Jahre bis 31. Dezember 2022 verlängert. Die Aktionäre haben eine sechsmonatige Kündigungsfrist vereinbart. In der Meldung heißt es weiters, den Parteien der Syndikatsvereinbarung bleibe es weiterhin unbenommen, den Vertrag vorzeitig einvernehmlich aufzulösen.

Laut Firmenbuch ist die Familie Haselsteiner mit 26,4 Prozent bei Strabag beteiligt, Raiffeisen und Uniqa halten 27,5 Prozent. Der Rasperia Trading von Deripaska gehören 25,9 Prozent. (höll)