Marokko: Ein Musterland wird zum Pulverfass

Wien. Ein Fischhändler, der in einen Müllwagen springt und, wohl auf Befehl, von der Abfallpresse zermalmt wird: Die schrecklichen Bilder, auf sozialen Netzwerken tausendfach geteilt, brannten sich vorigen Herbst ins kollektive Gedächtnis der Marokkaner ein. Polizisten beschlagnahmten und entsorgten den Schwertfisch des Händlers, weil dieser ihnen kein Schmiergeld zahlen konnte. Er hatte den Fisch am Hafen von al-Hoceima gekauft, außerhalb der Fangsaison – aber die Behörde legte dabei willkürliche Kriterien an. So erschien dem Volk der Vorfall wie eine grausame Parabel auf die Übel ihres Landes: Armut, Korruption, staatliche Willkür und Gewalt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.07.2017)