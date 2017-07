Echte Wiener wohnen teurer

Wien. Wenn Münchner zum Studieren nach Wien kommen, atmen sie erst einmal auf: Zwar kostet das WG-Zimmer auch hier schnell einmal 350 Euro und mehr. Verglichen mit den Preisen in der bayrischen Hauptstadt ist das aber noch ein Schnäppchen. Im Schnitt liegen die Mietpreise am freien Markt pro Quadratmeter in Wien derzeit bei elf Euro, in München bei 14 Euro. Dennoch wohnen die Wiener teurer als die Münchener, so das Ergebnis einer Preisanalyse von ImmobilienScout24 mit Kaufkraftdaten des Marktforschungsinstituts GfK.

Denn in München sind nicht nur die absoluten Mietkosten höher, auch das verfügbare Einkommen liegt mit durchschnittlich 30.136 Euro im Jahr deutlich über den 22.478 Euro, die ein Wiener im Schnitt zur Verfügung hat. Für die 10.589 Euro Jahresmiete einer 80-Quadratmeter-Wohnung müsste ein Wiener demnach 47 Prozent seines jährlichen Nettoeinkommens ausgeben.

In München kostet eine vergleichbare Wohnung zwar mit 13.792 Euro deutlich mehr. Dennoch werden dafür nur 46 Prozent des durchschnittlichen Nettoeinkommens fällig, so die Studie. Und das, obwohl die Mieten in München seit dem Jahr 2010 laut Immobilienpreisindex ImmoDEX um 31 Prozent zugelegt haben, jene in Wien nur um knapp acht Prozent. Auch die Kaufkraft veränderte sich unterschiedlich: Wiener haben nur ein Prozent mehr Einkommen zur Verfügung als im Vorjahr, Münchener hingegen drei Prozent.

Billiger wohnen in Berlin

Deutlich günstiger als in Wien ist das Wohnen in Berlin und in Hamburg: Berliner kommen mit rund 40 Prozent ihres Jahresnettoeinkommens aus, um eine 80-Quadratmeterwohnung für ein Jahr zu mieten. Hier liegen die Mietpreise auch in absoluten Zahlen deutlich unter dem österreichischen Wert: ein Quadratmeter kommt in Berlin auf 8,5 Euro. Da schmälert auch die niedrigere Kaufkraft von 20.369 Euro im Jahr die Leistbarkeit des Wohnraums nicht. Doch Berlin holt rasch auf: Seit dem Jahr 2010 sind die Wohnkosten in der deutschen Metropole um 38 Prozent nach oben geklettert. Wer in Hamburg wohnt, muss im Schnitt etwa 39 Prozent seines Einkommens von 24.330 Euro für die Miete einplanen. Die Mietpreise liegen bei 9,8 Euro pro Quadratmeter und Monat bzw. gut 9400 Euro im Jahr. Die Mieten in der Hansestadt stiegen seit 2010 um 18 Prozent.

Ganz korrekt sei diese Aufstellung freilich nicht, betonte der Wiener Wohnstadtrat Michael Ludwig (SPÖ). 60 Prozent aller Mieter in Wien lebten in Genossenschafts- oder Gemeindebauwohnungen, die günstiger zu haben sind. Im Schnitt koste ein Quadratmeter zur Miete inklusive Betriebskosten in Wien laut Statistik Austria demnach 7,68 Euro.

5,5 Quadratmeter für Jahreseinkommen

Dennoch nutzen Wiener Kommunalpolitiker derartige Statistiken gerne, um eine Neuregelung des Mietrechts auf den Weg zu bringen. Die Vorstellungen liegen allerdings weit auseinander: So rührte der Grüne Klubobmann Albert Steinhauser die Trommel für eine Mietpreisobergrenze von 7,5 Euro pro Quadratmeter. Die ÖVP setzt hingegen auf die Liberalisierung des Mietrechts, das mehr leer stehende Wohnungen auf den Markt bringen und so die Mietkosten senken soll.

Aber nicht nur Mieter, auch Immobilienkäufer müssen in Wien tiefer in die Tasche greifen als in den drei deutschen Vergleichsstädten. Während man sich in Wien – gemessen an der Kaufkraft – nur 5,5 Quadratmeter um ein durchschnittliches Jahreseinkommen leisten kann, sind es in München immerhin 5,8 Quadratmeter, in Berlin sogar acht und in Hamburg immer noch 7,6 Quadratmeter. Auch das Verhältnis könnte sich in den kommenden Jahren ändern, zeigt der bisherige Trend: Seit 2010 stiegen die Immobilienangebotspreise in Wien und Berlin um 55 Prozent. In Hamburg war der Preisauftrieb mit 45 Prozent nur geringfügig schwächer. München hingegen macht seinem Ruf als teures Pflaster alle Ehre: Hier gingen die Immobilienpreise um 85 Prozent nach oben. (auer)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.07.2017)