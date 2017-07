A380: Das Riesenflugzeug als Ladenhüter

Toulouse. Er könnte als eine der größten Fehlinvestitionen der Luftfahrt in die Geschichte eingehen. Die Rede ist vom A380, dem Riesenflugzeug von Airbus, das knapp 700 Passagieren Platz bietet und noch vor wenigen Jahren als die große Zukunftshoffnung des europäischen Flugzeugbauers gepriesenwurde. Doch die Luftfahrbranche verliert zunehmend ihr Interesse an dem Flugzeug. Laut einem Bericht der "Wirtschaftswoche" könnten die ersten Modelle, die einst ausgeliefert worden sind, schon bald verschrottet werden.

Das Magazin bezieht sich in seinem Bericht auf vier A380, die von Singapore Airlines betrieben werden. Besitzer der Maschinen sei allerdings eine Investmentfirma in Dortmund. Diese Firma bietet Flugzeugfonds an, die insgesamt neun A380 im Portfolio wurden unter anderem auch an Emirates und Air France geleast.

Im Oktober laufen nun die ersten Leasingverträge aus. Und für das Investmenthaus Peters - und vor allem für deren Kunden - schaut es derzeit nicht gerade rosig aus. Denn die Asiaten wollen das Flugzeug offenbar nicht mehr haben - und ein neuer Abnehmer konnte noch nicht gefunden werden.

Gegenüber dem "Hamburger Abendblatt" meinte der Chef des Fondshauses, Anselm Gehling: "Entweder finden wir einen neuen Leasingnehmer oder wir verkaufen sie. Die dritte Möglichkeit besteht darin, Ersatzteile aus den Maschinen zu vermarkten."

Einzelteile sind begehrter als der ganze Vogel

Die Verschrottung könnte 100 Millionen US-Dollar pro Flugzeug einbringen. Ein Verkauf der Jets würde wohl nicht mehr Geld in die Taschen des Investmenthauses spülen. Zwar seien die Flugzeuge im Ganzen nicht sehr begehrt, allerdings gebe es zu wenig Ersatztriebwerke auf dem Markt.

Bevor allerdings der Riese in seine Einzelteile zerlegt wird, wird noch mit potenziellen Käufern gesprochen. Laut Bloomberg ist der Fonds mit sechs Airlines im Gespräch. Zuletzt berichtete der Branchendienst Airliners.de, dass Airbus den A380 weiterentwickeln will. So sei etwa an eine bessere Aerodynamik und an eine neue Kabine gedacht. Auch ältere Modelle sollen so aufgerüstet werden.