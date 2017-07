„Verzichte gern auf das Theater“

Ein halbes Jahr wurde gefeilscht, interveniert und auch hart verhandelt: Der Arbeitspakt, auf den sich die Sozialpartner am letzten Tag des Regierungsultimatums in der Vorwoche geeinigt haben, umfasst freilich nur die Einführung eines Mindestlohns von 1500 Euro brutto im Monat bis 2020. Der mindestens so wichtige zweite Bereich Arbeitsflexibilisierung blieb auf der Strecke.

(Die Presse", Print-Ausgabe, 6.7.2017)