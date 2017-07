Verbund um Airbus will Anteil an Mega-Hubschrauberauftrag

Deutsche Firmen sollten Airbus zufolge einen großen Anteil an dem geplanten Auftrag im Volumen von 3,8 Milliarden Euro für neue Bundeswehr-Transporthubschrauber erhalten. "Es geht um die Zukunft der deutschen Hubschrauberindustrie", sagte Wolfgang Schoder, Chef von Airbus Helicopters Deutschland, am Mittwoch in Bückeburg. Zwar hat Airbus keinen schweren Transporthubschrauber in Programm, der die Anforderungen der Bundeswehr erfüllt. Der Konzern will sich aber die Anforderungen genau anschauen, sobald sie vom Verteidigungsministerium vorgelegt werden - voraussichtlich 2018. Am Mittwoch kündigte Airbus bereits gemeinsam mit sieben deutschen Firmen an, sich zu einem Industrieverbund für das Projekt zusammenzuschließen.

Aus dem Verteidigungsministerium hatte es zuletzt geheißen, man wolle auf ein bereits bestehendes Hubschrauber-Modell zurückgreifen. Das könnte bedeuten, dass die Maschinen von einem der beiden großen US-Konzerne Lockheed Martin oder Boeing kommen.

Schoder sagte, man stehe in einem knallharten Wettbewerb mit der US-Industrie. Jetzt müsse zunächst sichergestellt werden, dass ein beträchtlicher Teil des Auftrags nach Deutschland gehe. Die geplante Beschaffung eines Schweren Transporthubschraubers (STH) als Nachfolgesystem des seit 1972 im Einsatz befindlichen CH-53 ist den Verbund zufolge für die Luftwaffe und die deutsche Luftfahrt- und Ausrüsterindustrie ein Schlüsselvorhaben.

Zu den beteiligten Firmen an dem Industrieverbund gehören Autoflug, Diehl Aerospace, Hensoldt Sensors, Hydro Systems, Liebherr Aerospace Lindenberg, MTU Aero Engines, Rohde & Schwarz sowie Airbus Helicopters Deutschland. "Dieses starke Team ist in der Lage, die Bundeswehr über alle Phasen (...) kompetent zu unterstützen", hieß es. Es garantiere Unabhängigkeit und Souveränität für den deutschen Betreiber. Nur ein deutsches Team garantiere schnelle Wege und höchste Priorität für die Bedürfnisse der Bundeswehr. Ein deutsches Team bedeute zudem den Erhalt technologischer Kompetenz in Deutschland und letztlich den Erhalt von Souveränität und Handlungsfähigkeit. Die deutsche Industrie habe eine hohe Kompetenz in der Ausrüstung und Systembetreuung von Hubschrauberwaffensysteme. Wenn diese Kompetenz nicht mit neuen Aufträgen unterfüttert werde, werde sie bereits in wenigen Jahren substanziell verloren gehen.

