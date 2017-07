EU und Japan einigen sich auf Freihandelspakt

Rechtzeitig vor Beginn des G20-Gipfels am Freitag haben die Europäische Union und Japan haben ihre Differenzen im Agrar- und Autosektor beigelegt und damit den Weg für das Freihandelsabkommen Jefta frei gemacht. "Wir haben eine politische Einigung erzielt", sagte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström am späten Mittwochabend. Es wird erwartet, dass der japanische Premier Shinzo Abe und EU-Kommissionspräsident Jean Claude Juncker die Grundsatzeinigung am EU-Japan-Gipfel präsentieren werden. Über den Sommer sollen die letzten Details ausverhandelt werden. Die endgültige Unterzeichnung wird im Herbst erwartet.

Japans Autos in sieben Jahren zollfrei in der EU

Mit dem Jefta-Abkommen rücken zwei der größten Wirtschaftsräume weltweit enger zueinander. Gemeinsam stehen die EU und Japan für fast ein Drittel der weltweiten Wirtschaftsleistung. Ist es vollständig in Kraft, wird das Jefta-Abkommen 99 Prozent der bisherigen Zölle zwischen den beiden Wirtschaftsräumen beseitigen. Genaue Details über mögliche Übergangsfristen sind zwar noch nicht bestätigt. Aus Verhandlungskreisen heißt es aber, dass die EU etwa sieben Jahre Zeit haben wird, um ihre hohen Importzölle auf japanische Autos zu beseitigen. Europäischer Käse wiederum dürfte in etwa 15 Jahren komplett zollfrei nach Japan geliefert werden. Österreichs Exporteure können dank Jefta um 2,2 Milliarden Euro mehr nach Japan exportieren. "Das wäre ein Plus von 139 Prozent und bedeutete um die 5000 neuen Jobs", sagt Paul Rübig, handelspolitischer Sprecher der ÖVP im EU-Parlament, unter Berufung auf WKÖ-Berechnungen.

EU braucht Zustimmung der Parlamente

Bevor Japan und die EU den Deal besiegeln können, brauchen sie noch die Zustimmung des EU-Parlaments und der nationalen Parlamente in den Mitgliedsstaaten. Erfolg ist hier nicht garantiert. Im Vorjahr hatte der Widerstand einer einzigen belgischen Region, Wallonien, beinahe das Freihandelsabkommen Ceta zwischen Kanada und der EU zu Fall gebracht. (ag/auer)