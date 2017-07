Foglar zu flexibler Arbeitszeit: "Suppe war noch zu dünn"

ÖGB-Präsident Erich Foglar hält die Vorstellung von Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl, der sich eine gesetzliche Regelung für flexiblere Arbeitszeiten vorstellen kann, sei durchaus realistisch. Die Regierung wäre aber ohnehin damit befasst gewesen, auch wenn es zwischen den Sozialpartnern zu einer Einigung gekommen wäre, sagte Foglar am Sonntag in der "ORF-Pressestunde"..

Eine Verknüpfung von Mindestlohn und Arbeitszeit habe die Gewerkschaft nicht für sinnvoll gehalten. Das wäre sachlich ein Fehler gewesen, von der Arbeitszeitregelung wären 3,6 Millionen Beschäftigte betroffen, vom Mindestlohn aber nur 300.000. Sehr gerne hätte man mit den Arbeitgebern auch eine Einigung zu Wahlarbeitszeitmodellen gefunden. Foglar wies den Vorwurf zurück, dass die Nichteinigung mit den bevorstehenden Wahlen im Oktober zusammenhänge und er von SPÖ-Seite zurückgepfiffen worden sei. "Aus Arbeitnehmersicht war die Suppe noch zu dünn", sagte Foglar.

IV beharrt auf 12 Stunden

Die Industriellenvereinigung (IV) besteht weiterhin auf ihrer Forderung nach einer täglichen Höchstarbeitszeit von zwölf Stunden, verbunden mit Gleitzeitregelungen, die gleichbleibende Wochenarbeitszeiten und längere Freizeitblöcke vorsehen. Eine sechste Urlaubswoche werde es im Austausch dafür nicht geben, betonte IV-Präsident Georg Kapsch am Sonntag in einer Presseaussendung. Gerade der Zwölf-Stundentag ermögliche die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, eben weil die Menschen dann flexibler seien. In Summe solle nicht mehr gearbeitet werden, sondern flexibler und dabei alle Überstundenzuschläge erhalten bleiben. Eine leichtere Erreichbarkeit der sechsten Urlaubswoche würde für die Unternehmen zusätzliche jährliche Kosten von 400 Mio. Euro bedeuten, so Kapsch.

Der Gewerkschaft wirft der IV-Präsident zudem vor, nicht in der Lage oder willens zu sein, ausgewogenen und zukunftsorientierte Lösungen für Arbeitnehmer sowie Unternehmen zu erzielen. Ohne ausgewogene Lösungen verliere die Sozialpartnerschaft aber ihre Berechtigung. Dann müsse die Politik das Heft in die Hand nehmen und die notwendigen Entscheidungen treffen.

Foglar hält an Mindestlohn von 1.700 Euro fest

Foglar hält auch nach der Einigung der Sozialpartner auf einen kollektivvertraglichen Mindestlohn von 1.500 Euro am gewerkschaftlich angestrebten Ziel eines Mindestlohnes von 1.700 Euro fest. Adäquate Löhne und Gehälter seien auch die erste Voraussetzung dafür, dass die Mindestsicherung ihre Absicherungsfunktion erfülle, sagte Foglar.

Eines der Hauptprobleme im Zusammenhang mit den neuen Arbeitsrealitäten sei die Abgrenzung zwischen Arbeit und Freizeit. Dazu bräuchte man völlig neue Regeln, nicht nur auf Unternehmensebene, sondern auch gesetzliche und kollektivvertragliche. Vor allem Frauen würden sich gegen flexiblere Arbeitszeiten aussprechen, weil sie befürchten, kein Familienleben mehr zu haben bzw. keine Selbstbestimmung über die Freizeit. "Wir bräuchten da schon längst andere Lösungen", sagte Foglar.

Auch nach der Einigung der Sozialpartner auf einen kollektivvertraglichen Mindestlohn von 1.500 Euro hält die Gewerkschaft am Ziel eines Mindestlohnes von 1.700 Euro fest. "Unser Ziel bleibt 1.700 Euro", sagte Foglar. Diese Forderung - und in gewissen Bereich schon mehr - gebe schon seit Jahren. Nur mehr 15 Prozent der Arbeitnehmer würden weniger verdienen, das seien 420.000 Beschäftigte. Unter 1.500 Euro lägen 300.000. Foglar sprach sich zugleich dafür aus, dass die Mindestsicherung wieder österreichweit einheitlich geregelt wird. Sie sollte ausschließlich in die Bundeskompetenz fallen.

Nicht festlegen wollte sich jedoch Foglar, was seine persönliche Zukunft betrifft. Er sei bis kommendes Jahr gewählt. Seine Entscheidung, ob er dann noch einmal für die ÖGB-Präsidentschaft antritt, "kommunizieren wir dann, wenn sie entscheidungsreif ist", sagte er.

