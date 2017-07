Österreichische Arbeitskosten höher als im EU-Schnitt

In Österreich sind die Arbeitskosten im vergangenen Jahr wesentlich geringer gestiegen als als im EU-Durchschnitt, teilte das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung am Montag in Berlin mit. Durchschnittlich 32,80 Euro muss dort ein Arbeitgeber für den Bruttolohn und sonstige Kosten pro Stunde zahlen. Die deutschen Nachbarn liegt mit 33,60 Euro geringfügig höher. Wissenschafter der gewerkschaftsnahen Böckler-Stiftung sehen für Deutschland noch Nachholbedarf.

Österreich liege mit Arbeitskosten von 32,80 Euro über dem Schnitt des Euroraums von 29,80 Euro. Deutlich niedriger sind die Arbeitskosten etwa in Spanien, sowie iIn Polen, den baltischen Staaten, Tschechien, der Slowakei, Ungarn und Kroatien. Dort liegen die Werte pro Stunde zwischen 11,30 Euro und 7,50 Euro. Zu den Arbeitskosten zählen neben dem Lohn auch die Arbeitgeberbeiträge für die Sozialversicherungen und Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung.

Das Niveau von Deutschland und Österreich stelle "noch längst keine Gefahr für die Wettbewerbsfähigkeit dar", erläuterte das IMK. Denn die deutsche Wirtschaft wachse solide, und das nicht trotz, sondern wegen der zuletzt etwas stärkeren Zunahme bei den Löhnen, erklärte IMK-Direktor Gustav Horn. "Denn in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld brauchen wir privaten und öffentlichen Konsum in Deutschland und Investitionen als Säulen der Wirtschaftsentwicklung. Da sehen wir auch noch einige Luft nach oben." Die Ungleichgewichte bei der Entwicklung von Binnennachfrage und Exporten seien längst noch nicht ausgeglichen.

Mit einem Zuwachs um nominal 0,6 Prozent habe der Anstieg der österreichischen Arbeitskosten im vergangenen Jahr jedoch klar unter dem EU-Durchschnitt von 1,6 Prozent gelegen. Im Euroraum habe der Zuwachs sogar lediglich bei 1,3 Prozent gelegen. Deutschland liegt mit 2,5 Prozent deutlich darüber.

Seit dem Jahr 2000 seien die Arbeitskosten in Österreich mit einem Plus von durchschnittlich 2,7 Prozent im Jahr ebenso stark gestiegen wie in der EU insgesamt.

(APA/dpa/AFP)