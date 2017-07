Euro-Franken-Wechselkurs knackt die 1,10-Marke

Ein Euro kostet erstmals seit September 2016 wieder 1,10 Franken. Er knackte die Marke Montag Mittag, nachdem er lange nur daran gekratzt hatte. Am Montagabend wurde ein Euro zu einem Kurs von 1,1006 Franken gehandelt.

Auch gegenüber dem Dollar legte der Euro an Wert zu: Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am späten Nachmittag mit 1,1390 Dollar gehandelt. Damit bewegt sich der Euro weiter in der Nähe seines jüngsten 13-Monats-Hochs. Viele Investoren würden derzeit auf einen steigenden Euro wetten, so ein Experte.

Das Geschehen am weltweiten Devisenmarkt war ansonsten geprägt von einer gestiegenen Risikofreude der Anleger. Händler führten diese auch auf den robusten US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag zurück. Schwellenländerwährungen wie die türkische Lira oder der südafrikanische Rand legten zu, während als sichere Häfen geltende Währungen wie der Schweizer Franken und der japanische Yen an Wert verloren.

Die Schweizer Exportwirtschaft, Tourismus und Einzelhandel können wohl etwas aufatmen: Laut Devisenexperten dürfte sich die Währung gegenüber dem Euro weiter abschwächen. Die Zürcher Kantonalbank rechnet damit, dass der Wechselkurs mittelfristig 1,12 Franken erreichen wird.

Noch zu Jahresbeginn hatte die Unsicherheit um die französischen Wahlen den Euro geschwächt. Nachdem der Pro-Europäer Emmanuel Macron die Präsidentenwahl gewonnen hatte, legte die europäische Gemeinschaftswährung wieder an Wert zu.

Auch die Spekulationen auf ein Ende der lockeren Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) trugen dazu bei. Zuletzt gab es auch weniger Anzeichen, dass die Schweizerische Nationalbank (SNB) mit Devisenkäufen den Franken schwächen musste. Die SNB kämpft mit Interventionen am Devisenmarkt und Negativzinsen gegen die Frankenstärke, die Schweizer Produkte und Dienstleistungen gegenüber dem Ausland verteuert.

(APA/sda)