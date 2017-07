Schatzkammern für die Superreichen

Wien. Wäre es ein Museum, würde es vermutlich alle anderen auf der Welt in den Schatten stellen: Im Freeport Genf lagern auf einer Fläche von 22 Fußballfeldern weit über eine Million Kunstwerke, darunter allein geschätzte 1000 Picassos. Dazu kommen Goldbarren, drei Millionen Flaschen Wein und Oldtimer. Wie viel das alles wohl wert ist? Die Schätzungen reichen von 20 bis 100 Milliarden Dollar.

Solche Zollfreilager für Wertsachen haben sich zu hochbegehrten, weil steuerfreien Depots für die Schätze der Supperreichen entwickelt. Die Nullzinsen treiben Anleger in handfeste Werte: Gold, Silber, Diamanten, Schmuck und vor allem Kunst. Aber auch das Ende des Bankgeheimnisses und der automatische Datenaustausch mit dem Fiskus haben Konten bei Geldinstituten für manche unattraktiv gemacht. Wer viel Geld und eine Aversion gegen das Steuerzahlen hat, schwor früher auf die Diskretion von Schweizer Banken. Heute gründet man Briefkastenfirmen mit Strohmännern in Steueroasen – oder nutzt ein Freilager.

Und das nicht in der Karibik, sondern auch mitten in der EU: Der 2014 vom Großherzog feierlich eröffnete Freeport am Flughafen von Luxemburg ist dem Europaparlament ein Dorn im Auge. Der U-Ausschuss zu den Panama-Papers, den die Abgeordneten vor einem Jahr gestartet hatten, legte am Montag seinen vorläufigen Bericht vor (die Endfassung samt Forderungen folgt im Herbst). Er zeigt auf: Schlupflöcher in der EU-Gesetzgebung führen nicht nur zu Abflüssen in ferne Offshore-Zentren. Es gibt auch nicht wenige europäische Steueroasen – wie Madeira, Malta und die Freeports.

„Haarsträubende“ Praxis

Als „haarsträubend“ bezeichnet Evelyn Regner, SPÖ-Europaabgeordnete und Mitglied im Ausschuss, die Luxemburger Praxis, Kostbarkeiten „ohne Zoll und Steuern unbeobachtet zu deponieren“. Ein solches „Niemandsland“, heißt es in einem SP-Papier, entspreche „weder internationalen Transparenz- noch nationalen Steuerregeln“. Zollfreilager an Häfen und Airports gibt es freilich schon lange; ihr ursprünglicher Zweck war es, Waren im Transit ohne Zoll und bürokratischen Aufwand zwischenzulagern. Erst seit einigen Jahrzehnten werden sie immer mehr zu permanenten Depots für Anlageobjekte von Superreichen. Der Hauptvorteil: Ein Freihafen ist ein exterritoriales Gebiet, in dem keine Steuern anfallen – eine Art Steueroase en miniature.

Schon beim Erwerb eines Kunstwerks fällt auch für Unternehmen und bei gewerblicher Tätigkeit keine Mehrwertsteuer an, wenn der Käufer einen Ausfuhrnachweis in ein Freilager vorweisen kann. Solange es im „sicheren Hafen“ liegt, bleibt es auch als Vermögen oder Erbschaft vom Fiskus verschont. Für die meisten Kunden kein Problem: Sie kaufen Kunst ohnehin nur als Wertanlage. Wenn sie einmal Bares brauchen, verkaufen sie die Ware vor Ort. Freeports haben Schauräume, in denen man sich mit Interessenten treffen kann. Sofern das gute Stück weiter im Lager verbleibt, ist auch dieses Geschäft steuerfrei. Falls es das fiskalische Paralleluniversum jemals verlässt, hat es meist schon einige Besitzerwechsel hinter sich.

Damit stehen die Freeports auch im Verdacht, ideale Orte für Geldwäsche zu sein. Zumal sie sehr diskret agieren: Meist muss sich nur der Einlieferer ausweisen, und das kann ein Strohmann oder eine Briefkastenfirma sein. Wer Besitzer der Schätze ist, bleibt damit im Dunkeln.

Brüssel plant Reformen

Der Panama-Untersuchungsausschuss hat nicht nur 27 Mal getagt, er gab auch Studien in Auftrag und schwärmte zu sieben „Fact Finding Missions“ aus, bis in die US-Steueroase Delaware. Doch zurzeit scheint die EU-Kommission das Parlament als Treiber gar nicht zu brauchen: Brüssel hat eine Reihe von Reformen vorgelegt, um die internationale Steuervermeidung zu erschweren. Was auch am Präsidenten liegen dürfte: Jean-Claude Juncker ermöglichte früher als Premier und Finanzminister Luxemburgs fragwürdige Steuerdeals mit Großkonzernen – und kann sich heute eben deshalb laxes Vorgehen nicht mehr erlauben.

AUF EINEN BLICK Freeports sind im Prinzip nichts anderes als Zollfreilager an Häfen und Airports. Aber statt für den Transit bestimmte Waren kurzfristig einzulagern, deponieren dort Reiche dauerhaft Kunstwerke, Gold, Schmuck, teure Weine und Oldtimer. Vor Ort fallen keine Steuern an. Es gibt sechs Freeports in der Schweiz, je einen in Luxemburg, Singapur und Delaware. Weitere Standorte in Peking, Shanghai und Dubai sind geplant.

