Hartz-IV-Empfänger sind immer länger arbeitslos

Erst vor wenigen Wochen hatte das Thema Hartz IV in Österreich für politische Aufregung gesorgt: Da war bekannt geworden, dass das Finanzministerium eine Studie über die Umlegung des deutschen Arbeitslosen- und Sozialmodells auf Österreich in Auftrag gegeben hatte. Jetzt gibt es auch in Deutschland (wieder einmal) heftige Diskussionen: Einem Zeitungsbericht zufolge sind Hartz-IV-Empfänger in Deutschland immer länger arbeitslos. In der Gruppe der Arbeitsfähigen, die im vergangenen Jahr auf entsprechende staatliche Leistungen angewiesen waren, lag die Dauer der Arbeitslosigkeit im Schnitt bei 629 Tagen, berichtet die "Passauer Neue Presse".

Das sind immerhin 74 Tage oder um 13,3 Prozent mehr als im Jahr 2011. Die Zahlen gehen aus einer Antwort der Bundesagentur für Arbeit auf eine Anfrage von Linken-Fraktionsvize Sabine Zimmermann hervor.

Deren Fazit: "Die Perspektivlosigkeit für Hartz-IV-Beziehende hat in den letzten Jahren zugenommen." Seit 2010 seien die Leistungen zur Eingliederung ins Arbeitsleben drastisch gekürzt worden, beklagte Zimmermann.

Jubelmeldungen Ende Juni

Erst Ende Juni hatte die Bundesagentur für Arbeit die niedrigste Arbeitslosenzahl seit 1991 verkündet: Im Vergleich zum Mai ging die Zahl der Jobsuchenden um 25.000 auf 2,473 Millionen zurück. Die Arbeitslosenquote verringerte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 5,5 Prozent.

Insgesamt verspreche der Arbeitsmarkt eine fortdauernde Stabilität, hieß es damals. "Die Beschäftigung und die Nachfrage der Betriebe nach neuen Mitarbeitern haben erneut kräftig zugelegt", sagte BA-Chef Detlef Scheele. Die deutsche Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) sagte, es gebe in Deutschland "einen Arbeitsmarkt voller Chancen".

Doch mit der Betreuung der Hartz-IV-Empfänger tut sich die Bundesagentur schwer. Pro Mitarbeiter eines Jobcenters kommen rund 130 Langzeitarbeitslose, die älter als 25 Jahre sind.